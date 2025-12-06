MELOVIN створив справжній перфоменс з символами, драматургією та зірковими гостями. Підтримати коханого прийшов і його наречений, військовий медик Петро Злотя. Більше про концерт розповість 24 Канал.

Концерт розпочався з пісні guard down, яка увійшла в новий альбом MELOVIN MRoom13. Артист також виконав й інші треки зі збірки, зокрема popil, "казав люблю", "я горю не згораю", all you need.

MELOVIN – guard down: дивіться відео онлайн

MELOVIN – popil: дивіться відео онлайн

MELOVIN потішив шанувальників і старими композиціями: Hooligan, Dance With The Devil, "Ти" та іншими, а "не зволікай", "Вітрила" і Under the Ladder, з якою представляв Україну на Євробаченні-2018, виконав під фортепіано. Тоді пісенний конкурс проходив у Лісабоні, а український артист посів 17 місце.

MELOVIN – "Вітрила": дивіться відео онлайн

MELOVIN – Under the Ladder: дивіться відео онлайн

Концерт запам'ятався й зворушливими моментами. Зокрема, на сцені виступила 11-річна Софія. Раніше MELOVIN здійснив мрію дівчинки й подарував їй баян. А військовий Андрій заспівав з артистом пісню "просто лети".

Якось так вийшло, що під час всеукраїнського туру я виконував цю пісню з дівчатами, хлопцями різного віку, але жодного разу не було військових. А сьогодні зі мною заспіває саме він – Андрій із позивним "Маестро". Я хочу, щоб ви його зустріли так, як мене на кожній пісні; хочу, щоб ви запалили ліхтарики й щоб, коли він вийшов, побачив, яка кількість українських зірок у вигляді вас, шановно публіко, в цій залі світить для нього. Щоб його життєвий шлях завжди був освітлений світлом, любов'ю і вашим теплом,

– звернувся MELOVIN до глядачів у залі.

11-річна Софія виступила на концерті MELOVIN: дивіться відео онлайн

MELOVIN заспівав з військовим Андрієм пісню "просто лети": дивіться відео онлайн

Під час концерту в Stereo Plaza MELOVIN запросив на сцену дівчинку, якій подарував фортепіано. Артист розчулив її, тож підтримати доньку вийшла мама.

Я дуже хочу, щоб ти пообіцяла мені маленьку річ: коли ти виростеш, будь ласка, коли в тебе буде можливість, здійсни чужу мрію. Бо чужих мрій, як і дітей, не існує,

– звернувся MELOVIN до дівчинки.

MELOVIN подарував дівчинці фортепіано: дивіться відео онлайн

Прозвучали й зіркові дуети. MELOVIN заспівав разом з alyona alyona, LAMA, LEONA та iSKRA. Після виступу з iSKRA він заявив, що передає колезі права на виконання пісні "Обиратиму себе".

Я дякую, що ти з'явився в моєму житті понад рік тому, перевернув його на 180 градусів. Зробив із мене мене. Тільки завдяки тобі про мене знають як про iSKRA, я можу дарувати те, що ти даруєш людям протягом 10 років! Я безмежно вдячна, що в моєму житті з'явився ти. Ти – вау! Ти – янгол! Я люблю тебе,

– звернулась співачка до MELOVIN.

MELOVIN і LAMA – "Мені так треба Вітрила!": дивіться відео онлайн

Наприкінці шоу наречений MELOVIN, військовий медик Петро Злотя, який нещодавно освідчився йому в центрі Києва, подарував коханому букет з 501 троянди. На біс артист виконав пісню "я горю не згораю".

MELOVIN з букетом троянд / Фото 24 Каналу

MELOVIN – "я горю не згораю": дивіться відео онлайн

До речі, під час виступу MELOVIN розповів, що MRoom13 Show обійшлося команді в 1 мільйон 200 тисяч гривень, а на створення альбому пішло близько 30 тисяч євро.