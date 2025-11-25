MELOVIN – артист з унікальною естетикою та стилем, що не схожий на жоден інший. Він містичний та емоційний, а в піснях музиканта поєднується чуттєвість, драма та сильний вокал. 24 Канал зібрав одні з найкращих його композицій.

Wonder

Це один з перших авторських хітів MELOVIN, який він представив на Нацвідборі на Євробачення-2017. З цим треком співаку не вдалося поїхати на конкурс, хоч він отримав найбільшу кількість голосів від глядачів.

MELOVIN – Wonder: слухайте онлайн

Hooligan

Ця робота увійшла до першого альбому FACE to FACE та стала для артиста не тільки музичним проривом, але й режисерським дебютом – кліп MELOVIN продумав сам.

MELOVIN – "Hooligan": дивіться відео онлайн

Under the Ladder

Композицію Under the Ladder почула вся Європа. У 2018 MELOVIN удруге пішов на Нацвідбір – і цього разу здобув перемогу.

MELOVIN – "Under the Ladder": дивіться відео онлайн

"З тобою, зі мною, і годі"

Цей осінній трек MELOVIN написав після сварки з близькою людиною. Піснею він хотів нагадати людям, що складні моменти у житті бувають, але вони точно не назавжди.

MELOVIN – "З тобою, зі мною, і годі": дивіться відео онлайн

"Ти"

Цікаво, що ця пісня у 2019 вийшла двома мовами – українською та російською. Однак співак зняв кліп саме на український варіант і створив справжній фільм.

MELOVIN – "Ти": дивіться відео онлайн

"Вітрила"

Романтична композиція стала одним з найбільших хітів MELOVIN. Вона часто звучить на весіллях, адже стала гімном закоханих.

MELOVIN – "Вітрила": дивіться відео онлайн

"І кров кипить"

Композиція доводить слухачів до мурах та клубка у горлі. А в кліпі є безліч символів, які не зрозуміти з першого разу.

MELOVIN – "І кров кипить": дивіться відео онлайн

"Вбиваєш мене"

Відео на цей сингл знімали у занедбаних підземних тунелях Києва. Це mood video - тобто інтерпретація пісні самим MELOVIN.

MELOVIN – "Вбиваєш мене": дивіться відео онлайн

"Обиратиму себе"

Цю пісню артист написав разом з Олександрою Клименко (більш відомою як iSKra) на проєкті "Неймовірні дуети". Вона стала вірусною у тіктоці ще до офіційного релізу.

MELOVIN та iSKra – "Обиратиму себе": слухайте онлайн

"Я горю не згораю"

Це одна з найновіших пісень артиста, який вперше пролунав на його концерті у Львові з нагоди 10-річчя кар'єри. Співак назвав пісню експериментальною – вона є кроком у нове звучання.

MELOVIN – "Я горю не згораю": дивіться відео онлайн