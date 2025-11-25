MELOVIN міг поборотися за звання представника України на Євробаченні-2026, але відмовився від участі в конкурсі. Заява артиста здалась кумедною для його колег та користувачів соцмережі Threads. 24 Канал розповість деталі та покаже найсмішніші дописи з цього приводу.
MELOVIN на своїй сторінці написав, що 19-го листопада отримав дзвінок від Джамали. Музична продюсерка Нацвідбору подзвонила йому, щоб привітати з проходом у лонглист. Та вже наступного дня він ухвалив рішення зняти свою кандидатуру.
Дорогу молодим! Я за KHAYAT!
– підкреслив MELOVIN.
У тому самому дописі співак нагадав про свій концерт у STEREOPLAZA.
Такий пост співака спровокував хвилю жартів та іронічних публікацій у мережі. Безліч зірок почали пародіювати його допис та писати схожі.
OTOY, KRUTЬ, Абіє, Василь Байдак та інші колеги MELOVIN одні за одним публікували кумедні дописи, що починалися зі слів про дзвінок Джамали й завершувались фразою про "дорогу молодим".
MELOVIN запустив челендж / Скриншоти з Threads
Інші користувачі просто жартували на цю тему, а хтось висловив нерозуміння з приводу вірусних дописів про дзвінок від Джамали.
MELOVIN спровокував безліч жартів / Скриншоти з Threads
Всю цю "лихоманку" підсумувала сама артистка, яка розповіла, що 19 листопада їй довелося обдзвонити весь шоубіз.
Джамала теж не змовчала / Скриншот з Threads
Що відомо про Нацвідбір-2026?
Про Національний відбір на Євробачення-2026 вперше гучно заговорили ще у жовтні, коли про подання заявки заявила Оля Полякова. Вона закликала Суспільне змінити правила, щоб ті артисти, які виступали після 2014 року в Росії, могли представляти країну на конкурсі. Однак мовник не погодився.
24 листопада Джамала, яка стала музичною продюсеркою Нацвідбору, оголосила список учасників конкурсу. Серед них є не лише ті, хто вже брав участь у конкурсі, але і його переможці – представники України на Євробаченні
Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому наступного року.