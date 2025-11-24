Зараз же оголосили учасників Нацвідбору-2026. Детальніше про них – далі в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво MELOVIN одружується: що відомо про військового, який освідчився йому в центрі Києва

Джамала, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026, розповіла, що розглянула 451 заявку від різних музикантів, проте до лонглиста Нацвідбору-2026 увійшло лише 15 артистів.

Хто став учасником Нацвідбору-2026?

Співачка ANSTAY з міста Енергодар; Jerry Heil Гурт Karyotype KHAYAT LAUD LELÉKA Колектив MOLODI MON FIA Monokate Mr. Vel OKS Гурт The Elliens Valeriya Force Марта Адамчук Фольклорний гурт "ЩукаРиба"

Хто став учасником Нацвідбору-2026: дивіться відео онлайн