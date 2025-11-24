Зараз же оголосили учасників Нацвідбору-2026. Детальніше про них – далі в матеріалі 24 Каналу.

Джамала, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026, розповіла, що розглянула 451 заявку від різних музикантів, проте до лонглиста Нацвідбору-2026 увійшло лише 15 артистів.

Хто став учасником Нацвідбору-2026?

  1. Співачка ANSTAY з міста Енергодар;
  2. Jerry Heil
  3. Гурт Karyotype
  4. KHAYAT
  5. LAUD
  6. LELÉKA
  7. Колектив MOLODI
  8. MON FIA
  9. Monokate
  10. Mr. Vel
  11. OKS
  12. Гурт The Elliens
  13. Valeriya Force
  14. Марта Адамчук
  15. Фольклорний гурт "ЩукаРиба"

