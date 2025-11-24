Зараз же оголосили учасників Нацвідбору-2026. Детальніше про них – далі в матеріалі 24 Каналу.
Джамала, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026, розповіла, що розглянула 451 заявку від різних музикантів, проте до лонглиста Нацвідбору-2026 увійшло лише 15 артистів.
Хто став учасником Нацвідбору-2026?
- Співачка ANSTAY з міста Енергодар;
- Jerry Heil
- Гурт Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- Колектив MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- Гурт The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- Фольклорний гурт "ЩукаРиба"
