Та також є і ті, хто цього року наважився взяти до рук зброю і стати на захист України. 24 Канал пропонує дізнатись, хто зі знаменитостей у 2025 році став військовослужбовцем.

Хто з відомих людей мобілізувався у 2025 році?

Олександр Кварта

Олександр Кварта був зіркою проєкту "Україна має талант". У серпні артист записав відеозвернення і розповів, що проходить військові навчання. Сьогодні служить у складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького в ЗСУ.

Олександр Кварта / Фото з інстаграму

Ярина Квасній

Виконавиця хіта "Парова машина" ще у травні минулого року подала документи у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні дівчина служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні. Вона займається реєстрацією поранених, координує наступні етапи евакуації й супроводжує їх.



Ярина Квасній / Фото з інстаграму

Andrii Barmalii (Андрій Мартиненко)

У серпні цього року стало відомо, що саксофоніст проходить базову загальновійськову підготовку у Збройних силах України.

Андрій Бармалій / Фото з інстаграму

Мар'ян Пирожок

Соліст гурту "Пиріг і Батіг" добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Музикант не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває, але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.

Мар'ян Пиріг / Фото з фейсбуку музиканта

MELOVIN

У липні цього року співак повідомив, що доєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України. Та вже у вересні виконавець потрапив до лікарні. Артист заявив, що "не витримав тиску структур".

Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримали тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте,

– написав співак.

Чимало зіркових колег негативно поставились до таких заяв співак, мовляв, це його найбільший позор. Вони нагадали, що справжні захисники сидять в окопах роками, давно не бачили комфортних умов життя, та й взагалі не знати, коли приїжджали додому, щоб зустрітись зі своїми сім'ями. Артисти не розуміють, як MELOVIN міг за місяць чи два служби в Ансамблі ДПСУ "втомитись".

Чи досі співак належить до цього Ансамблю – невідомо.

MELOVIN / Фото з інстаграму

Микита Ломакін

Співак у соцмережах повідомив, що його мобілізували.

Мене мобілізували достатньо жорстко як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності й світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю з середини, що війна накоїла в душах та думках людей,

– написав Микита Ломакін.

Хлопець зізнався, що ситуація, яка з ним трапилась, ледь його не зламала, однак він тримається.

Микита Ломакін / Фото з інстаграму

Яків Марний (Іван Шмагно)

Соліста гурту "ДК Енергетик" мобілізували до лав ЗСУ наприкінці березня. У квітні він проходив бойову підготовку у навчальному центрі.

За словами дружини артиста, його мобілізували несподівано – просто на вулиці. "У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там. Я потім туди прийшла, хоча б щоб побути поруч і підтримати. Але я не змогла потрапити туди, бо там усе на замках", – розповідала Анна. Яків Марний / Фото АрміяTV

Дмитро Однороженко

Лідер гурту "Хейтспіч" сам ухвалив рішення поповнити лави Сил Оборони. Зокрема, коли знайшов собі відповідну посаду. Дмитро зазначив, що його робота у війську не буде пов'язана з медійною сферою.

Дмитро Однороженко у військовій формі / Фото з інстаграму гурту

Сергій Вавілов

Комік з команди "Горобчик" приєднався до ЗСУ. Раніше Сергій активно підтримував військо: збирав кошти на потреби ЗСУ та брав участь в акціях на підтримку військовополонених.



Сергій Вавілов / Фото з інстаграму

Міша Крупін

У лютому цього року артист офіційно склав присягу й став військовослужбовцем ЗСУ. Музикант несе службу в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд".

Міша Крупін / Фото з інстаграму

Ігор Ласточкін

У лютому цього року стало відомо, що гуморист мобілізувався до лав ЗСУ. Зараз він служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" та виконує бойові завдання.

Ігор Ласточкін / Фото 1+1

Павло Гоц

Учасник гурту Nazva долучився до Збройних Сил. Музикант не розповів, де саме проходить службу та чим займається у війську.

Павло Гоц з піарницею гурту Nazva / Фото з інстаграму музиканта

Дмитро Самсонов

Фронтмен гурту "Заводь" приєднався до ЗСУ після активної волонтерської діяльності. Артист навіть попросив фінансової допомоги, щоб придбати необхідне спорядження перед військовими навчаннями.

Дмитро Самсонов / Фото з інстаграму співака

Дякуємо кожному і кожній, хто змінив своє життя, взяв до рук зброю і стоїть на захисті нашої країни. А також пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя за незалежність України.