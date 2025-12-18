24 Канал підсумував усі гучні скандали за 2025 рік і вже готовий розповісти, хто зі знаменитостей став фігурантом публічного обговорення.

Найгучніші скандали 2025 року у шоубізі

Скандальне розлучення Розового та Мерзлікіної

Ця пара була найбільш обговорюваною в інформаційному просторі. У травні цього року стало відомо, що пара вирішила розлучитись після року життя у шлюбі. За якийсь час Віктор дав інтерв'ю Раміну, де розповів, що колишня дружина вимагала від нього 500 тисяч гривень моральної компенсації, тому він виплатив ці гроші з банки, куди люди донатили на його лікування.

Крім того, військовий сказав, що Ольга йому ніколи не подобалась, і він досі не знає, чи мав почуття до жінки. А освідчився через те, що пішов на війну і розумів, що може загинути або зазнати поранення, а хотів дітей.

Крім того, у публічну площину він ще й виніс тему інтимних стосунків.

Їй подобалось, щоб я її задовольняв кл*торально, але руками. Це ненормально. Давай "маслай вареник годину". Мені це не подобалось, але все одно робив, бо вона мене просила, бо це була моя партнерка,

– заявив гуморист

Віктор Розовий також зізнався, що зраджував обраницю 3 рази: 2 – на війні й 1 – у 2019 році. Однак він стверджує, що не пробачив би того, якби зрадили його.

Віктор Розовий на проєкті "Ліга сміху" / Скриншот із відео

Мерзлікіна відповіла на звинувачення колишнього чоловіка лаконічно, зазначивши, що той "показав справжнє лице". За якийсь час і Ольга дала інтерв'ю, але Маші Єфросиніній. За словами жінки, про зради Розового вона дізналась завдяки його телефону.

Коли Віктор вийшов із коми, то весь час запитував про свій телефон. Командування передало речі гумориста лише через деякий час, після чого він почав згадувати пароль.

В якийсь момент я сідаю, беру його телефон, чомусь мене потягнуло зайти у фотографії. Я бачу там приховані. Мене це дуже здивувало. Я заходжу в приховані фотографії й в мене падає земля з-під ніг. Там купа скриншотів із сайту знайомств, із соцмереж дівчат, фотки з голими дівчатами,

– розповіла вона.

Вона зрозуміла, що Віктор зраджував її до і під час війни.

Крім того, Ольга спростувала звинувачення військового, який казав, що вона до нього не приїздила. Дівчина надала скриншоти квитків і фотографій, які засвідчують, що вони бачились майже щомісяця.

Ба більше, військовий вимагав від неї називати його "хазяїном".

Ольга Мерзлікіна / Фото з інстаграму моделі

Конфлікт між Мандзюк і Алхім

У соціальних мережах блогерки часто перетинались, та один із найгучніших скандалів виник на фоні того, де Анна на одному зі свят, де її ведучий попросив заспівати одну з українських пісень, безцеремонно закотила очі. Інфлюєнсерка не приховувала, що навіть під час війни любить російську музику, тому така її реакція не надто здивувала мережу.

Та на цей випадок звернула увагу Мандзюк. Вона публічно розкритикувала Алхім та закликала СБУ звернути увагу на скандальну блогерку. Після цього Мандзюк зіткнулась з хвилею погроз та переслідуванням.

З кожним днем скандал розвивався з новою силою. Від так, проти Анни Алхім відкрили три кримінальних провадження. Це статті 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України, друга з яких стосується державної зради.

Блогерок запросили на спільний подкаст, де Мандзюк попросила вибачення за грубі слова, а Алхім заявила, що не хоче бути ворогом для українців. Однак публіка неоднозначно сприйняла такий фінал історії.

Зауважимо, що сьогодні Алхім живе за кордоном. Там вона вже встигла зустрітись з росіянами, а також заявити, що "від України залишилась тільки назва".

Анна Алхім про Україну / Скриншот з інстаграму блогерки

Костянтина Темляка звинуватили в насильстві

Українського актора звинуватила у насильстві його колишня дівчина. Вона назвала чоловіка "тираном, аб'юзером, маніпулятором і нарцисом". За її словами, він також має алкогольну та наркотичну залежності.

Анастасія розповіла, що Костянтин неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності й щодня ламав дівчину як особистість.

Одного разу (вже не в стосунках), бувши в неадекватному стані, повалив мене у квартирі на підлогу і вдарив ногами по голові – вранці вдало про це забув,

– пригадала Соловйова.

Коли хотіла піти від нього, то Темляк починав шантажувати самогубством.

Актор визнав свою провину і заявив, що його колишня дівчина розповіла правду.

Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність,

– наголосив він.

Костянтин Темляк / Фото з інстаграму актора

Костянтин додав, що це не єдиний досвід нездорових стосунків у його житті, і попросив у тих людей вибачення.

Та на цьому скандал не закінчився. Дівчина опублікувала листування Темляка з 15-річною школяркою, де він надсилав непристойні повідомлення та фото. Нацполіція відкрила досудове розслідування за фактами домашнього насильства проти Костянтина, а юридична компанія Miller Law Firm повідомила, що Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі.

Секс-скандал з Андрієм Білоусом

Софія Сапожнік, колишня студентка університету Карпенка-Карого, заявила, що режисер Андрій Білоус вимагав від неї інтимні фотографії та пропонував обговорювати сексуальні фантазії. За словами дівчини, він також розповсюджував приватні фото інших студенток.

Після цієї заяви в мережі з'явилися анонімні свідчення інших дівчат із подібними звинуваченнями. Згодом Білоуса відсторонили від викладання в університеті до завершення розслідування.

Сам викладач відкинув усі звинувачення.

Жодне з висунутих мені звинувачень не має підтверджених доказів. Я категорично заперечую будь-які звинувачення у харасменті чи інших протиправних діях і маю намір це довести в правовому порядку. Мною подано офіційну заяву до поліції, і наразі ведеться перевірка. У зв'язку з цим я також подав заяву про прискорення цієї перевірки,

– зазначив Андрій Білоус.

Андрій Білоус / Фото "Молодий театр"

Він наголосив, що має "достатньо доказів на підтвердження своєї позиції, які вже передані на розгляд досудового слідства".

У жовтні цього року акторка Альона Якименко розповіла про домагання з боку режисера. Вона розповіла, що Білоус через помічницю намагався зваблювати дівчат, а також зазначила, що багато студенток не зверталися до поліції через страх та моральний тиск.

Образа студенток і підтримка російської агресії: скандал у Карпенка-Карого

У січні цього року одна з викладачок вишу звинуватила студенток, що вони провокують чоловіків своїм одягом, та викликала хвилю обурення у своїх студентів.

Я вам як працівниця університету скажу: скоріш сексуальне насилля відбувається не від викладачів, а від студенток, що своїми відвертим одягом, поглядом намагаються звабити викладачів, що працюють – шановних, публічних людей, тим самим привернути їх увагу, а коли не отримують того, чого хочуть, то вдаються до такого бруду!

– заявила викладачка.

Що стосується Білоуса, то адміністрація університету заявляла, що "ні разу не толерує" те, у чому звинувачують режисера. Проте там не робитимуть попередніх висновків, бо не є правоохоронним органом.

Крім того, СБУ мала перевірити скарги студентів Київського університету Карпенка-Карого на підтримку викладачами російської агресії.

Ангеліна Пичик та робота на пропагандистських каналах

Свого часу журналістка Ангеліна Пичик працювала та телеканалах "НАШ" і NewsOne. У 2021 році Нацрада оштрафувала ці медіа та дала попередження. Виявилось, що в ефірі "НАШ" висловлював свої "погляди" представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Телеканал також транслював голосування під темою "Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?"

NewsOne називали Сергія Стерненка "вбивцею", а також розпалювали національну, расову чи релігійну ворожнечу.

Співведучим Ангеліни був такий собі Макс Назаров, якому у 2025 році Служба безпеки України оголосила підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Коли телеканали заблокували в Україні, дівчина вирішила стати блогеркою. Вона підходила до людей, у тому числі й до знаменитостей, і запитувала: "Скільки вам потрібно грошей для комфортного життя у столиці?, "Як ви познайомились?".

У інформаційному полі на цю особу звернув увагу керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов, заявивши, що йому дивно, чому Назаров отримав підозру, а Пичик ходить з камерою по Києву та спілкується з відомими людьми.

Сама Пичик заявила, що вважала телеканали "Наш" і NewsOne опозиційними.

На той момент я вважала, що це опозиційна журналістика. Я не усвідомлювала всього масштабу інформаційної війни, яку Російська Федерація вела проти нас задовго до повномасштабного вторгнення. Але я ніколи не вважала, що Україна – це частина Росії,

– зазначила вона.

За словами блогерки, нині вона розуміє, що "речі, в які тоді вірила, були помилковими".

Сабіна Мусіна та відкриття GBar на вкрадені кошти

Колишній чоловік бізнесвумен зробив гучну заяву, що салон краси G.Bar був відкритий на вкрадені кошти. Йдеться про 50 тисяч доларів, які, за словами блогера, були вкраденими.

У 2015 році її чоловік інвестує 50 тисяч доларів, звісно ж, чесно зароблених – не на крові, не на АТО, не на ЗСУ, не на наших бійцях, не на нашій зброї тощо. Вона на них відкриває G.Bar,

– сказав він із сарказмом.

Сама ж Мусіна спростувала слова Трушковського і звинуватила блогера у наклепі, спробі зруйнувати її честь, гідність, ділову репутацію. Бізнесвумен заявила, що подасть до суду на колишнього чоловіка.

Вона наголосила, що проти неї немає жодних юридичних доказів у справі – її розгляне суд. Мусіна розповіла, що інша сторона має надати факти, а вона – документи, які спростовують звинувачення, захищають її честь, гідність і ділову репутацію.

Сабіна Мусіна / Фото з інстаграму бізнесвумен

Оля Полякова та Нацвідбір на Євробачення

Цього року Оля Полякова зробила гучну заявку, що хоче взяти участь у Нацвідборі на Євробачення. Вона надіслала лист до Суспільного, щоб оновили деякі правила. Йдеться про те, що Україну не можуть представляти артисти, які виступали в Росії або окупованому Криму після 2014 року. Оля Полякова була ведучою одного з російських заходів з путіністом Басковим у 2015 році, отже, вона не може брати участі у відборі.

Оля Полякова / Фото з інстаграму артистки

Суспільний мовник відповів, що правила Нацвідбору не змінять, адже він уже триває.

Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною – її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги,

– підкреслює мовник.

Та Полякову така відповідь не задовольнила, тому вона подала скаргу на Суспільне Європейській мовній спілці. Крім того, співачка подала документи ще й до суду.

Скандали зі стендап-коміками

Нещодавно Тарас Яремій, український стендап-комік, у соцмережах образив дівчат, які підписують свої дописи в інстаграмі емоджі.

Чоловіки, хочете підкажу, як зрозуміти по інстаграму, що дівчина тупа п*зда і з нею немає про що говорити? Якщо вона свої дописи ось так підписує,

– написав Тарас.

Тарас Яремій образив дівчат / Скриншот із соцмереж

Після розголосу комік видалив допис і заявив, що його сторінку зламали, та люди цьому не повірили.

Двічі у скандали потрапляли й учасники "Медичних історій". Спершу до них на програму прийшов гість, який розповів як інтерни розглядали оголену жінку під наркозом.

Підіймає верхню частину накриття цієї дівчини, і такий: "Єб*т*". Там лежить 5-6 розмір – не менше. Я декілька секунд думав, що зробити. Але не скажу, що зробив,

– заявив чоловік.

Глядачі розкритикували й самого героя, і ведучих, які залишили історію в ефірі. Пізніше автори шоу просили вибачення, засудили будь-які прояви сексуальних домагань та вирізали скандальний епізод із відео.

А нещодавно Славік Мартинюк, Богдан Вахнич та Назар Шебела розіграли комплект білизни Укрзалізниці на аукціоні за 2 тисячі гривень. Стендап-коміків звинуватили у крадіжці.

Стендап-коміки розіграли комплект білизни Укрзалізниці / Скриншот із відео

Гумористи ж запевнили, що взяли цей набір випадково. Укрзалізниця також відреагувала на інцидент. Вони назвали це неповагою, "а як максимум – плювок у спину тим, хто ночами не спить, щоб інші дісталися вчасно". У компанії попросили повернути речі, якщо є така можливість.

Укрзалізниця відреагувала на крадіжку комплекту білизни / Скриншот із соцмереж

Ведмідь за 536 тисяч гривень

Студія блогерки Анастасії Скальницької створила букет у формі ведмедя з 10 190 троянд, вартістю понад 500 тисяч гривень. У мережі завірусилась інформація, що замовник – народний депутат Артем Дубнов. Власниця квіткової студії спростувала чутки й наголосила, що розкривати імена замовників не має права.

Букет за 536 000 гривень / Скриншот зі Threads Анастасії Скальницької

У мережі розкритикували такий подарунок, зазначивши, що гроші можна було б спрямувати на більш корисні речі, наприклад, допомогу ЗСУ.

Зрада на концерті Coldplay

Влітку, На концерті Coldplay у Бостоні, показали зраду директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона з HR-директоркою Крістін Кебот. Виявилось, що чоловік так проводив час зі своєю коханкою.

У якийсь момент камера, що зазвичай транслює на великий екран кадри зі сцени та реакцію глядачів, навелася саме на них. Глядачі побачили, як пара обіймається, після чого закохані миттєво розбіглися в різні боки.

У той час дружина Байрона була дома з двома дітьми.

Після цього випадку Крістін та Енді пішли у відставку.

Вєрка Сердючка та пісні російською мовою

У червні цього року Андрій Данилко виступав у Києві, де співав старі треки російською мовою. Тоді мовний омбудсмен звернувся до поліції, яка почала встановлювати обставини подій.

У результаті директора локації, де виступала Сердючка, оштрафували на 425 гривень за порушення правил організації масових заходів, а також зобов'язали покрити судовий збір, який склав 605 гривень.

Юрій Нікітін, продюсер Сердючки, розповів, що він не може повністю відповідати за дії виконавця, однак його позицію таки поважає. Крім того, він також підтвердив, що у Вєрки Сердючки триває робота над випуском україномовного альбому.

У результаті всієї ситуації з'ясувалось, що законодавчої заборони на виконання російськомовних пісень в Україні немає, тож Данилко має право виконувати композиції зі свого репертуару російською мовою.

Таню Самбурську звинуватили у брехні та лицемірстві

Бізнесмен Влад Лиманюк звинуватив блогерку Таню Самбурську в маніпуляціях та невиконанні умов співпраці. Він розповів, що партнерство полягало у тому, щоб блогерка прогрівала та залучала аудиторію до його продукту.

Перед підписанням договору до обговорень долучився бойфренд Тетяни – Єгор. Він почав змінювати умови договору й за словами Лиманюка, маніпулювати. Та Влад був зацікавлений у запуску, тому погодився на нові умови.

Згодом з'явилися перші проблеми: постійні зриви термінів, сторіз не виходили за планом тощо. Однією з причин цих зривів Таня та її бойфренд називали смерть бабусі блогерки. Команда увійшла в положення, та Самбурська почала спекулювати на темі втрати, тож команда не витримала.

За словами бізнесмена, Таня постійно підводила та не виконувала обіцянок щодо контенту. А згодом поїхала у відпустку.

Те, що у неї більший відсоток – її не цікавить. Те, що 90 витрат в запуску несли ми – не цікавить. Те, що в неї є зобов'язання перед нами – теж. Про клієнтів курсу мовчу, вони взагалі свого кумира не побачили. Їх кумир на них забив, вона навіть не додалась в чат навчання. Про обіцяні уроки та ефіри я взагалі мовчу. Так вона цінує людей, які на неї підписані, які їх довіряють,

– сказав Влад Лиманюк.

Таня Самбурська / Фото з інстаграму

Перед тим як бізнесмен записав своє відео, Самбурська місяць перед тим скаржилась на тиск з боку команди Лиманюка, який тривав після того, як померла її бабуся. За словами Тані Самбурської, прогрів був для неї неорганічним, вона пропонувала інші варіанти.

Тоді інфлюєнсерка заявляла, що її конфлікт з Владом Лиманюком буде розглядатися у суді.

Бренд BEVZA та скандальні ялинкові прикраси

За декілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів бренд BEVZA представив набір ялинкових прикрас "П'ять колосків". Саме так називався репресивний радянський закон, який призвів до Голодомору 1932 – 1933 років.

Такий підхід дуже сильно не сподобався масам. Користувачі вважають, що "символ з історичною травмою не можна перетворювати на "ялинкову прикрасу"".

Бренд BEVZA випустив набір ялинкових прикрас "П'ять колосків" / Фото з соцмереж

Після хвилі критики бренд заявив, що прибирає з продажу ці ялинкові прикраси.

Ось таким був 2025 рік. Скандалів було чимало, підривів репутацій – ще більше, та добре те, що люди навчились говорити й не бояться публічно виступити проти відомого бренду чи популярної особи, адже в усьому має бути межа та здоровий глузд.