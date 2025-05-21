Національна поліція відкрила ще одну справу щодо Анни Алхім після депутатського звернення. Про це пише Show 24 з посиланням на фейсбук Наталії Піпи.

До слова "Переговори пройшли успішно": Алхім зустрілась з Оленою Мандзюк і поставила крапку у скандалі

Нацполіція за моїм і колег депутатським зверненням відкрила проти Алхім ще одне кримінальне провадження – про державну зраду. Допомога ворогу – це злочин,

– повідомила Наталія Піпа.

У зверненні до поліції та СБУ депутати згадали про випадок, коли Анна Алхім публікувала інформацію про місцеперебування лікарень, після чого одну з них обстріляли російські війська.

Також депутати просили звернути увагу на публічні висловлювання блогерки щодо російського диктатора, оскільки розцінюють їх як підтримку агресора – Росії. У зверненні нагадали про відмову Алхім спілкуватись українською та скандал з відео на тлі Алеї пам'яті загиблим воїнам.

Раніше Наталія Піпа повідомляла про те, що правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо Анни Алхім за статтею "Розпалювання національної ворожнечі". Згодом, за уточненням Департаменту комунікацій НПУ, стало відомо, що вже відкрито три кримінальних провадження. Окрім того, в СБУ розпочали перевірку дій та висловлювань блогерки.

Що відомо про скандал з Анною Алхім

Анна Алхім учергове потрапила під хвилю хейту через відмову та неоднозначну реакцію у відповідь на прохання заспівати українською. Блогерка Олена Мандзюк та інші публічні особи "оголосили війну" і засудили Алхім, згадуючи її попередні скандальні висловлювання та популяризацію російського під час війни.

Анна Алхім виїхала з України та заявила, що дотримуватиметься своєї позиції й надалі. Згодом вона запросила Олену Мандзюк на зустріч. Олена натомість запропонувала допомогти військовим.

Блогерки ненадовго зустрілися 16 травня, коли передавали допомогу захисникам. Після неї Олена розповіла, що "переговори пройшли успішно", проте вона залишається при своїй думці. Анна Алхім натомість закликала зупинити сварку та об'єднати їхні аудиторії для спільної мети. Також блогерка заявила, що готова відмовитись від публічного прослуховування російської музики.