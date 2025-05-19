На тлі конфлікту Анна Алхім запропонувала Олені зустрітися. Мандзюк погодилась, але з умовою – привезти допомогу військовим. Так кожна блогерка відправилась до захисників, а дорогою вони ненадовго зустрілися, пише Show 24.

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Що про зустріч сказала Олена Мандзюк

Блогерка повідомила, що залишається на тій самій позиції, якій і була. Вона спростувала чутки про те, нібито Алхім приїхала на фронт.

Вам всім не угодиш, ніколи, щоб не зробили і як не зробили! Поліція працює, СБУ також працює, хоча в цій ситуації дуже дивно! Чи бачилась я з Алхім? Так, хвилин 5 десь на узбіччі дороги, без військових, не на фронті,

– сказала Мандзюк.

Олена додала, що таких блогерів, як Анна Алхім, в Україні багато. Вона вважає, що буде неправильно побудувати стіну. Натомість треба "позбутись того, що заселила Росія в нас – ненависть одне до одного".

В інстаграм-сторіз Олена Мандзюк додала: "Перемовини пройшли успішно. І не ті, що в Стамбулі".



Олена та Анна про зустріч / Фото з інстаграм-сторіз

Реакція Анни Алхім

Блогерка показала, що відвезла військовим авто і дрони. Вона зізналась, що не звикла показувати допомогу. Анна підтвердила зустріч з Оленою й запропонувала поставити крапку у скандалі, завершити цькування з обох сторін та об'єднати аудиторії для допомоги військовим.

Ніхто нікого не посилав, ми дві адекватні людини. Просто стався такий конфлікт, хоч набрав оборотів. У нас дві різні аудиторії. Ми всі один народ, і якщо хтось говорить російською, а хтось українською, це не значить, що ми вороги одне для одного. Ми маємо об'єднатися. Це нормально знаходити розуміння й коли конфлікти завершуються,

– сказала Анна Алхім.

Блогерка додала, що може розмовляти українською, але виросла в російськомовній сім'ї. Вона вважає, що "питання мови має бути закрите". Проте зауважила, що готова припинити публічно слухати російську музику.

"Я "дала в штангу" з публічним прослуховуванням Басти, Тіматі. Мені пояснили, що ці виконавці відкрито спонсорують війну. І якщо я їх слухаю публічно, то я теж автоматично теж спонсорую війну. Це не так, я не хочу спонсорувати війну. Я точно не є ворогом, якого ви з мене робите. Якщо це прирівнюється до того, що я ворог, то я не буду слухати Тіматі й Басту в машині. Я можу від цього відмовитися", – сказала Алхім.

Нагадаємо, на тлі скандалу щодо Анни Алхім відкрили кримінальну справу у поліції. За даними Департаменту комунікацій НПУ, відкрито три кримінальних провадження, одне з них стосується держзради. Окрім того, в СБУ розпочали перевірку дій та висловлювань блогерки.