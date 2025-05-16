Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Наталії Піпи.
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Поліція відкрила кримінальне провадження проти Анни Алхім (справжнє ім'я – Ганна Бурячківська) за статтею "Розпалювання національної ворожнечі".
Наталія Піпа повідомила, що й надалі слідкуватиме за ситуацією.
Раніше Наталія Піпа подала депутатське звернення до Національної поліції та СБУ з проханням надати правову оцінку діям одіозної блогерки.