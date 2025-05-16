Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Натальи Пипы.

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Полиция открыла уголовное производство против Анны Алхим (настоящее имя – Анна Бурячковская) по статье "Разжигание национальной вражды".

Наталья Пипа сообщила, что и в дальнейшем будет следить за ситуацией.

Ранее Наталья Пипа подала депутатское обращение к Национальной полиции и СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям одиозной блогера.