Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Наталью Пипу.
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Что известно о скандальной блогерше Анне Алхим
Во вторник, 13 мая, народный депутат сообщила, что подала депутатское обращение в Службу безопасности Украины и Национальную полицию из-за угрозы национальной безопасности.
Она добавила, что требует расследования, предоставления правовой оценки и немедленной жесткой реакции.
Пипа вспомнила "достижения" блогера Алхим:
- "Путин – красавчик";
- танцы под русскую музыку перед портретами погибших защитников;
- пренебрежение к Украине и всему украинскому;
- распространение нарративов российской пропаганды.
Напомним, что Анна Алхим положительно высказывалась о Владимире Путине в 2020 – 2022 годах. После полномасштабного вторжения России в Украину она начала утверждать, что никогда не поддерживала страну-агрессора.
Анна Алхим недовольно отреагировала на просьбу спеть на украинском языке: смотрите видео
По словам депутата, после регистрации обращения ей начали угрожать.
Как только депутатское обращение в отношении Анны Ахлим было зарегистрировано, начались звонки с угрозами. А после публикации сообщения телефон буквально красный от звонков и сообщений с неизвестных номеров,
– заявила Пипа.
Анна Алхим закатила глаза после просьбы спеть на украинском языке. Это произошло на праздновании, которое ее коллега Стася Макеева организовала по случаю крещения дочери Мишель и сына Марселя. Ее реакция возмутила сеть.