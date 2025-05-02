Соответствующее видео появилось в тиктоке, информирует Show 24. Пользователей платформы возмутила реакция Анны Алхим.

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На праздновании по случаю крещения детей Стаси Макеевой гостей развлекал ведущий. В одном из конкурсов приняла участие Анна Алхим. Когда ведущий сказал, что блогерша должна спеть любую песню на украинском языке, она продемонстрировала довольно странную реакцию, закатив глаза. На фоне слышно, как с этого посмеялись другие гости.

Ты должна спеть любой трек. Правило – он должен быть на украинском языке. Это не должен быть гимн Украины, даже если ты его знаешь. Сердючка может быть, например,

– сказал ведущий.

Реакция Анны Алхим возмутила сеть

Пользователи тиктока в комментариях выражают возмущение реакцией Анны Алхим. Некоторые отмечают, что блогерша продемонстрировала презрение к украинскому языку. Другие же раскритиковали тех, кто смеялся на фоне.

"Зачем тогда жить в стране, от языка которой тебя аж так воротит? И так нагло это свое презрение демонстрировать... Я, видимо, чего-то не понимаю".

"Дело не в том, что она не хочет говорить на украинском, а именно ее отношение к украинскому. Посмотрите на эту реакцию".

"Больше раздражает не ее реакция или позиция, а что толпа ржет на заднем фоне".

"Главное много блогеров хахакают с этого, очень им смешно".

"Просто отвратительно. Не понимаю тех людей, которые могут быть подписаны на такую "блогершу"... Аж воротит...".

"Мой шок в шоке, это позор! Такие люди – позор Украины и нашего народа!"

"И на них равняется молодежь Украины. Как может быть такая реакция на украинский язык? Здесь даже трудно слова подобрать".

Комментарии под видео с Алхим / Скриншоты из тиктока

Стоит отметить, что блогерша продолжает слушать русскую музыку во время войны, а также публично общается на русском языке, из-за чего ее критикуют. Ранее мы писали и о других скандалах Анны Алхим.