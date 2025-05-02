На празднике присутствовали много украинских блогеров, которые делились фотографиями и видео с события в социальных сетях. Больше о том, как прошло крещение детей Макеевой, читайте на сайте Show 24.

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Стася Макеева и ее муж Александр покрестили детей в Киево-Печерской лавре. Блогерша рассказала, что когда пришла в храм, навстречу ей шел священник. После общения с ним она решила, что крещение пройдет там.

Стася Макеева покрестила детей / Скриншот из инстаграма блогерши

Макеева также опубликовала видео, на котором видно, как Киево-Печерскую лавру украсили цветами:

Крестными родителями Мишель стали блогеры Юлия Верба и Олег Машуковский. Блогерша приехала на крещение вместе со своим возлюбленным Константином, от которого в сентябре 2024 года родила дочь Розу.

Кто бы мог подумать, что кумой Олега Машуковского станет Юличка Верба,

– сказал в одном из видео Машуковский.

Крестным отцом Марселя стал блогер Денис Поветкин, который был на праздновании со своей возлюбленной Ритой. Крестными мамами стали подруга Стаси и Александра из Харькова Аня и блогерша Владислава Роговенко.

Денис Поветкин стал крестным отцом сына Стаси Макеевой / Скриншот из инстаграма блогера

Стася Макеева рассказала, кто стал крестными мамами сына / Скриншот из инстаграма блогерши

Стася Макеева покрестила детей

Стася Макеева и ее муж Александр также устроили громкое празднование по случаю крещения сына и дочери. На локации была красивая фотозона, детей развлекали аниматоры, супруги также пригласили ведущего.

Празднование по случаю крещения Марселя и Мишель / Видео из инстаграма Риты Борзиковой

На празднование пригласили немало популярных украинских блогеров. Среди присутствующих были Анна Алхим, Анастасия Скальницкая, Корячка, Анастасия Иванишин, Лина Сидор и другие.

Праздник по случаю крещения детей Стаси Макеевой / Видео из инстаграма Юлии Вербы

Праздник по случаю крещения детей Стаси Макеевой / Видео из инстаграма Юлии Вербы

К тому же выступали Настя Каменских и MamaRika.

MamaRika выступила на праздновании / Видео из инстаграма Юлии Вербы

Настя Каменских выступила на праздновании / Видео с инстаграма Юлии Вербы

Напомним, что Юлия Верба покрестила дочь в декабре прошлого года.