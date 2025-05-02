На святі були присутні багато українських блогерів, які ділились фотографіями та відео з події в соціальних мережах. Більше про те, як пройшло хрещення дітей Макєєвої, читайте на сайті Show 24.

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Стася Макєєва та її чоловік Олександр похрестили дітей в Києво-Печерській лаврі. Блогерка розповіла, що коли прийшла в храм, назустріч їй йшов священник. Після спілкування з ним вона вирішила, що хрещення пройде там.

Стася Макєєва похрестила дітей / Скриншот з інстаграму блогерки

Макєєва також опублікувала відео, на якому видно, як Києво-Печерську лавру прикрасили квітами:

Хрещеними батьками Мішель стали блогери Юлія Верба та Олег Машуковський. Блогерка приїхала на хрещення разом зі своїм коханим Костянтином, від якого у вересні 2024 року народила доньку Розу.

Хто б міг подумати, що кумою Олега Машуковського стане Юлічка Верба,

– сказав в одному з відео Машуковський.

Хрещеним батьком Марселя став блогер Денис Повєткін, який був на святкуванні зі своєю коханою Ритою. Хрещеними мамами стали подруга Стасі та Олександра з Харкова Аня та блогерка Владислава Роговенко.

Денис Повєткін став хрещеним батьком сина Стасі Макєєвої / Скриншот з інстаграму блогера

Стася Макєєва розповіла, хто став хрещеними мамами сина / Скриншот з інстаграму блогерки

Стася Макєєва похрестила дітей

Стася Макєєва та її чоловік Олександр також влаштували гучне святкування з нагоди хрещення сина та доньки. На локації була красива фотозона, дітей розважали аніматори, подружжя також запросило ведучого.

Святкування з нагоди хрещення Марселя та Мішель / Відео з інстаграму Рити Борзікової

На святкування запросили чимало популярних українських блогерів. Серед присутніх були Анна Алхім, Анастасія Скальницька, Корячка, Анастасія Іванишин, Ліна Сидор та інші.

Свято з нагоди хрещення дітей Стасі Макєєвої / Відео з інстаграму Юлії Верби

Свято з нагоди хрещення дітей Стасі Макєєвої / Відео з інстаграму Юлії Верби

До того ж виступали Настя Каменських та MamaRika.

MamaRika виступила на святкуванні / Відео з інстаграму Юлії Верби

Настя Каменських виступила на святкуванні / Відео з інстаграму Юлії Верби

Нагадаємо, що Юлія Верба похрестила доньку в грудні минулого року.