У Юлії Верби та її нареченого Костянтина народилась донька. Радісною новиною блогерка поділилась на особистій сторінці в телеграмі.
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Юля Верба повідомила, що сьогодні, 18 вересня, відбудуться пологи. Вона розповідала про процес своїм підписникам.
"Перейми це найгірше, що я відчувала в житті. Я просто думала, що від'їду. Зараз вже з епідуралкою лежу і можна знову жити. Колись я хотіла п'ять дітей, більше не хочу", – зізналась блогерка.
Згодом Юля Верба повідомила, що відкриття немає. Тож вона перенесла кесарів розтин.
Що було відомо про вагітність Юлі Верби
- Про поповнення відома інфлюенсерка розповіла 1 червня. У цей день вона опублікувала романтичні фото з нареченим.
- На 8 місяці вагітності Юля Верба влаштувала грандіозне гендер-паті, куди запросили родичів та близьких друзів. Саме там стало відомо, що у неї народиться дівчинка.
- Блогерка розповіла про нові стосунки влітку минулого року. Пара заручилася у жовтні 2023 року. Тривалий час вона не показувала свого обранця. Та цьогоріч вже показала його обличчя та розсекретила ім'я – це Костянтин Золотухін.