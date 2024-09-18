У Юлії Верби та її нареченого Костянтина народилась донька. Радісною новиною блогерка поділилась на особистій сторінці в телеграмі.

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Юля Верба повідомила, що сьогодні, 18 вересня, відбудуться пологи. Вона розповідала про процес своїм підписникам.

"Перейми це найгірше, що я відчувала в житті. Я просто думала, що від'їду. Зараз вже з епідуралкою лежу і можна знову жити. Колись я хотіла п'ять дітей, більше не хочу", – зізналась блогерка.

Згодом Юля Верба повідомила, що відкриття немає. Тож вона перенесла кесарів розтин.

Що було відомо про вагітність Юлі Верби