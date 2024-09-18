На новій світлині не видно обличчя маленького Аліма. Однак помітно, що малюк трохи підріс. Джамала ж виглядає щасливою, однак у дописі співачка розповіла, на які труднощі наштовхується у вихованні.

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Джамала зізналася, що з третьою дитиною все одно виникають певні проблеми, хоч співачка вже має попередній досвід материнства. Додаткові випробування, зокрема, прийшли з повномасштабним вторгненням.

Війна, постійні тривоги, відключення світла тощо. Зі старшим малим я їздила, літала на гастролі: доїхала до Борисполя, Жуляни й вжух – на місці. А зараз? Самі знаєте, до концертного майданчика за кордоном 2-3 дні тільки дороги,

– поділилася Джамала.

На думку співачки, усі матері мають бути реалізованими. Тобто займатися якимись справами або мати власне хобі, щоб бути щасливими, навіть якщо важко. Коли народився Алім, перед Джамалою постало чимало питань. Вона не знала, чи скасовувати заплановані концерти, чи ставити свою роботу на паузу.

Нагадаємо, що чоловіком Джамали є бізнесмен Бекір Сулейманов. Вони одружилися у 2017 році. Старшого сина подружжя звати Емір-Рахман, а середнього – Селім-Гірай.