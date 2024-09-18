Могилевська зауважила, що читає багато книжок, які допомагають у вихованні старшої доньки. Цими деталями співачка поділилася в ефірі телеканалу Київ.

Не пропустіть Інна Мірошниченко шокувала розповіддю про поведінку присяжної на процесі удочеріння Ангеліни

Наталія Могилевська розповіла, що Мішель та Соня знають усі її пісні. Молодша, до прикладу, співає трек "Покохала".

Взагалі вони дуже талановиті. Прекрасно танцюють та співають. Я не думаю, що вони будуть йти цією стежкою. Наприклад, старша любить футбол. Вона грає у футбол із хлопчиками, одна-єдина дівчинка в команді. Завдяки моїм прихильникам в інстаграмі, вона вже перейшла у жіночу команду,

– розповіла народна артистка України.

Наталія Могилевська розповіла про своїх доньок: дивіться відео онлайн

Могилевська також поділилася, як наважилася удочерити дівчаток. Артистка зізналася, що не планувала цього робити, але вони стали любов'ю з першого погляду. Наталія не знала, що у Соні є старша сестра. Однак, коли жінці про це стало відомо, то вона була дуже щасливою.

Нагадаємо, що 4-річну Соню та 12-річну Мішель Наталія Могилевська удочерила наприкінці минулого року.