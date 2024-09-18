Інна Мірошниченко писала, що одна з присяжних не хотіла задовольняти заяву щодо удочеріння. Попри багато нервів, згодом жінка поділилася, що Ангеліна тепер офіційно у їхній сім'ї, йдеться в інстаграмі.

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Дружина Тімура Мірошниченка зазначила, що не знає, якими були її аргументи проти. Однак потім присяжна оголосить свою думку окремо, а жінка зможе її прочитати. Інна заявила, що не розуміє такого мислення, адже якби Ангеліну не вдалося удочерити, то дівчинка повернулася б назад в інтернат.

Казала, що не довіряє медичному висновку і хоче побачити довідку державної лікарні про те, що я не стою на обліку у психіатра. Бо не довіряє приватній лікарні, де я робила обстеження,

– розповіла Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко про проблеми з удочерінням / Скриншот з інстаграму

Мама чотирьох дітей також додала, що присяжна вимагала, аби Ангеліну допитали у суді, хоча це могло б травмувати дівчинку. Однак якби суддя попросила, то жінка погодилася б.

У нас замала квартира для шістьох, раптом діти сплять на кухні. Ну і ще декларацію мою про доходи треба оновити, бо раптом я більше заробляю. На щастя, другий присяжний і суддя, секретар, представник служби були дуже адекватні, привітні й приємні люди,

– зауважила жінка.

Інна Мірошниченко розповіла про удочеріння Ангеліни

Інна Мірошниченко зізналася, що отримала стрес. Річ у тім, що жінка звикла бачити суд адекватним та логічним, де говорять мовою законів, правил та норм, а не мовою абсурду. Через це їй було неспокійно. Проте дружина ведучого була переконана, що найгірше, що могло б статися, – це відкладання справи на потім. Якби подружжю відмовили з удочерінням Ангеліни, зіркові батьки подавали б апеляцію.

Я уявила інших людей, які проходять через це. Які не мають юридичної освіти й впевнені в тому, що вони праві. Які за цей час подумки прожили відібрання дитини. Які постаріли за годину просто через те, що якійсь жінці надто сумно живеться на пенсії й вона вирішила пограти у владу над іншими. Не замислюючись про наслідки,

– написала Мірошниченко.

Інна Мірошниченко про удочеріння Ангеліни / Скриншот з інстаграму

Наприкінці Інна висловила бажання, аби кожна людина була на своєму місці.