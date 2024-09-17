Пропонуємо дізнатись, які зірки українського та світового шоубізнесу подарували дітям нову сім'ю й зробили все, щоб ті зростали в достатку та любові, пише Show 24.

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Наталія Могилевська

У новорічну ніч співачка вразила шанувальників новиною, що вона стала мамою. Вона розповіла, що всиновила двох дівчаток, які є рідними сестрами.

Діти були дуже сильно травмовані. Наприклад, старша моя донечка декілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій родині, в столичне життя. І сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав,

– поділилася знаменитість.

Наталя Могилевська з доньками / Фото з інстаграму співачки

Дівчаток звати Мішель і Софія. Як розповідала Могилевська, це рішення давалось їй доволі важко і вона намагалась тримати все в секреті. Однак співачка настільки полюбила дітей, що захотіла стати їхньою мамою.

Лілія Підкопаєва

У 2004 році гімнастка вийшла заміж за українського бізнесмена, але тривалий час не могла завагітніти. Тому подружжя вирішило всиновити хлопчика Вадима. Під час проходження процедури всиновлення виявилось, що Лілія вагітна, але від хлопця відмовлятись не стали.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цьогоріч юнак закінчив школу та планує вступати до університету в США.

Тімур та Інна Мірошниченки

Про всиновлення дитини подружжя замислювалось ще до початку повномасштабного вторгнення. Згодом вони знайшли дитину – хлопчика Марселя, який став повноцінним членом їхньої родини. Крім того, Тімур й Інна мають двох рідних дітей.

Цьогоріч стало відомо, що пара всиновила другу дитину, дівчинку Ангеліну.

Родина Мірошниченків / Фото з інстаграму ведучого

Процедура другого усиновлення виявилася досить складною і тривала понад пів року. Тепер подружжя виховує двох доньок та двох синів.

Мадонна

Сьогодні американська співачка виховує шістьох дітей. Двоє з них – біологічні, а четверо – усиновлені. Першу дитину Мадонна народила від свого фітнес-тренера Карлоса Леона. Коли вона перебувала у шлюбі з режисером Гаєм Річі, то в пари народився син, а за 8 років було прийнято рішення щодо усиновлення хлопчика Девіда з Малаві.

Пізніше артистка самостійно удочерила ще трьох дівчаток з Малаві – у 2009 зірка забрала додому 3-річну Мерсі Джеймс Чікконе та у 2017 вдочерила близняток Стеллу й Естер, яким було по 5.

Мадонна зі своїми дітьми / Фото з інстаграму співачки

Анджеліна Джолі

Знаменитість виховує шістьох дітей, троє з яких – названі. Першу дитину вона всиновила у 2002 році. Це був семимісячний хлопчик Меддокс. Через три роки Джолі взяла під опіку дівчинку Захару Марлі з Ефіопії, а у 2007 – трирічного хлопчика.

Анджеліна Джолі з дітьми, 2021 / Фото Getty images

З Бредом Піттом Джолі має трьох біологічних дітей – Шайло і близнюків Нокс і Вів'єн.

Г'ю Джекман

На жаль, дружина актора – Деборра, пережила два викидні. Це стало причиною того, що пара прийняла рішення щодо усиновлення. У 2000 вони всиновили хлопчика Оскара, а ще через 5 років – доньку Аву.

Г'ю Джекман з ексдружиною та дітьми / Фото Alex Edwards/Х

Через важкий досвід самого процесу всиновлення, у 2008 році Деборра заснувала Adopt Change, щоб спростити усиновлення в Австралії. Через 27 років шлюбу пара розлучилась, але діти не залишили зіркового татуся та в різний спосіб намагались його підтримати.

Сандра Буллок

Спершу всі вважали, що акторка чайлд-фрі (тобто немає бажання заводити дітей). Однак У 2010 зірка усиновила хлопчика Луїса з Африки, а через кілька років стала мамою для 3-річної Лейли.

Ніколь Кідман і Том Круз

Голлівудська пара всиновила двох дітей: сина Коннора та доньку Ізабеллу. Однак після десяти років спільного життя, подружжя розлучилось, а діти залишились жити з зірковим татусем.

Ніколь Кідман і Том Круз із дітьми / Фото Getty images

До слова, діти називають Ніколь на ім'я, а не мамою.

Насправді це ще не повний список тих зірок, які наважились на усиновлення. Серед них: співачка Sia, акторка Шерон Стоун, режисер Стівен Спілберг, акторка Крістін Девіс й інші. Вони є чудовим прикладом того, що навіть названі діти можуть стати повноцінними членами родини без будь-яких упереджень.