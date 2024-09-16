Тоня Матвієнко народилась у Києві й вже має статус заслуженої артистки України. Зіркова матуся змалку шукала в дівчині талант, і коли їй виповнилось 10 років, то вони разом поїхали на гастролі в США, де відбувся перший виступ Антоніни. А за рік вона виконала гімн України на Майдані Незалежності. Але в якийсь момент особисте життя стало на перше місце, замість музичної кар'єри, пише Show 24.

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Музична діяльність

Спершу Тоня закінчила спеціальну музичну школу-інтернат, а потім навчалась у Київському інституті культури та мистецтв. Першою роботою Матвієнко була посада в Художній галереї, а пізніше вона працювала піарницею у рекламній агенції.

З 2006 року починає презентувати себе як співачка, а за рік випускає першу пісню "Не метелиця лугом стелиться", і паралельно грає в театрі.

У 2011 році Антоніна прийшла на перший сезон співочого шоу "Голос країни", однак жоден зірковий тренер так і не повернувся до виконавиці.

Тоня Матвієнко – Не метелиця (Голос країни): дивіться відео онлайн

Судді сказали, що не обрали співачку через "народний тембр". Пізніше продюсер шоу Костянтин Меладзе дав їй другий шанс і вона потрапила до команди Руслани. У фіналі Матвієнко посіла друге місце.

Однак проєкт зробив своє, і увага аудиторії та преси була прикута до Антоніни. Після шоу срібна призерка поїхала у спільний тур містами України з Арсеном Мірзояном.

У 2016 році потрапила до півфіналу Нацвідбору "Євробачення".

Тоня Матвієнко – Tin whistle (Нацвідбір): дивіться відео онлайн

Однак здобути право на представлення України серед європейської аудиторії їй так і не вдалось.

Особисте життя

За словами Тоні, вона познайомилася з першим чоловіком через свого однокласника. Зустріч з майбутнім обранцем відбулася у 1997 році. Співачка почала зустрічатися з першим чоловіком у 16 років, коли йому було 23. До того ж артистка була впевнена, що залишиться в шлюбі з ним до кінця свого життя.

Однак, коли Матвієнко завагітніла у 17 років та пізніше народила доньку, у стосунках пари почалася криза. Так, через 10 років подружжя розлучилося.

З другим чоловіком, Арсеном Мірзояном, співачка познайомилась на проєкті "Голос країни". Спершу вони просто дружили, адже співак був одружений та виховував з дружиною двох синів, та згодом дружба переросла у кохання. Заради Матвієнко чоловік покинув свою сім'ю та вдруге одружився.

Артисти одружилися у 2017 році, вже після того, як Тоня народила коханому донечку. Цікаво, що зіркове подружжя весілля святкувало двічі – в Таїланді та Дніпрі.

Старша донька Тоні разом з коханим живе у квартирі окремо від зіркової мами. Артистка зазначає, що іноді дуже сумує за Уляною, але схвалює вибір самостійного життя доньки.

Уляна захоплюється сферою кіно, а саме режисурою. А молодша донька, Ніна, зростає маленьким промінчиком щастя для зіркових батьків.

Де зараз і чим займається Тоня Матвієнко

Після смерті мами співачці далось дуже важко, адже жінка була не тільки видатною співачкою, а й оберегом їхньої домівки. Від так, батько виконавиці тепер живе разом із донькою та допомагає з онукою.

Тоня також має двох рідних братів – Івана та Андрія. Іван – священнослужитель, а також поєднує професії іконописця та художника.

Молодший брат Андрій служить у лавах Нацгвардії.

Матвієнко часто ділиться дописами, що допомагає військовим, публікує звіти, бере участь у благодійних заходах. Сьогодні співачка зі своїм чоловіком відправились за кордон.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вони проводять благодійні концерти на підтримку війська. Пара продовжує популяризувати українську музику, а сама Тоня все більше нагадує покійну Ніну Матвієнко.