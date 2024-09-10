Чутки про роман підігріло й те, що нещодавно Тоня Матвієнко познайомила Романа Скорпіона зі своїми дітьми. Однак співак різко реагує на подібні закиди шанувальників.

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У соціальних мережах зараз активно обговорюють наше спілкування із Тонею Матвієнко. Особливо пабліки, які розповсюджують інформацію, ніби-то ексклюзив, і деталі, про які ми самі навіть не знаємо. Ви знаєте, ми з Тонею дорослі люди, і розберемось зі своїм життям без ваших коментарів. Вам рекомендую зайнятись особистим життям,

– висловився Роман Скорпіон.

Артисти зустрілися напередодні прем'єри нової пісні Скорпіона, яка є своєрідним зізнанням у коханні. Вочевидь, між виконавцями однозначно є дружба.

Роман Скорпіон – "В твоїх очах": дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко вже 7 років перебуває у шлюбі з Арсеном Мірзояном. Артисти познайомилися на "Голосі країни", а згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки. Подружжя виховує доньку Ніну.