Днями Лана Дель Рей офіційно вийшла у світ з Джеремі Дюфреном, чим підтвердила їхній роман. Закохана пара разом відвідала весілля подруги співачки.

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На подію Лана Дель Рей одягнула вишукану мінімалістичну сукню у світлому відтінку. Волосся співачка зібрала, а образ доповнила підвіскою на шию, маленькою сумочкою, а також взуттям без підборів. Її обранець для заходу вибрав класичний синій костюм, білу сорочку та мокасини коричневого кольору. На світлинах закохані виглядають щасливими та ніжно тримаються за руки, поки їх фотографують шанувальники та фотографи.

Зазначимо, що Джеремі Дюфрен раніше був у шлюбі, у якому народилося двоє дітей. Коли Лана Дель Рей виступала у місті Редінг, їх побачили разом перед концертом. Згодом у соцмережах на одному з акаунтів, який ніби-то належить дочці чоловіка, з'явилася інформація, що Джеремі пішов від дружини до співачки. Через деякий час Лана Дель Рей написала, що це неправда, а потім виявилося, що сторінка була фейковою.