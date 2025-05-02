Відповідне відео з'явилося у тіктоці, інформує Show 24. Користувачів платформи обурила реакція Анни Алхім.
Не пропустіть Блогерка Стася Макєєва похрестила дітей і влаштувала гучне святкування із зірковими гостями
На святкуванні з нагоди хрещення дітей Стасі Макєєвої гостей розважав ведучий. В одному з конкурсів взяла участь Анна Алхім. Коли ведучий сказав, що блогерка має заспівати будь-яку пісню українською мовою, вона продемонструвала доволі дивну реакцію, закотивши очі. На фоні чути, як з цього посміялися інші гості.
Ти маєш заспівати будь-який трек. Правило – він має бути українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Сердючка може бути, наприклад,
– сказав ведучий.
Реакція Анни Алхім обурила мережу
Користувачі тіктоку в коментарях висловлюють обурення реакцією Анни Алхім. Дехто зазначає, що блогерка продемонструвала презирство до української мови. Інші ж розкритикували тих, хто сміявся на фоні.
- "Навіщо тоді жити в країні, від мови якої тебе аж так верне? І так нахабно це своє презирство демонструвати… Я, мабуть, чогось не розумію".
- "Річ не у тому, що вона не хоче говорити українською, а саме її ставлення до української. Подивіться на цю реакцію".
- "Більше дратує не її реакція чи позиція, а що натовп рже на задньому фоні".
- "Головне багато блогерів хахакають із цього, дуже їм смішно".
- "Просто огидно. Не розумію тих людей, які можуть бути підписані на таку "блогерку"… Аж верне…".
- "Мій шок в шоці, це ганьба! Такі люди – ганьба України й нашого народу!"
- "І на них рівняється молодь України. Як може бути така реакція на українську мову? Тут навіть важко слова підібрати".
Коментарі під відео з Алхім / Скриншоти з тіктоку
Варто зазначити, що блогерка продовжує слухати російську музику під час війни, а також публічно спілкується російською мовою, через що її критикують. Раніше ми писали й про інші скандали Анни Алхім.