Однак це далеко не перший скандал, який розгорівся навколо Анни. Блогерка відома своїми неоднозначними висловлюваннями, толеруванням російської мови та російської музики й діями, які викликають обурення в українців. В які скандали потрапляла Алхім, дізнавайтеся у матеріалі Show 24.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення Анна Алхім потрапила до бази "Миротворець" за заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду та участь в актах гуманітарної агресії Росії проти України.

У 2020 році Алхім ствердно відповіла на питання, чи Путін – красунчик, це викликало обурення в українців. Також блогерка додала, що вона "не знає нікого крутішого та впливовішого", ніж російський диктатор.

Анна Алхім про Путіна: дивіться відео онлайн

У 2024 році Анна Алхім розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, що її "заставляли" просити вибачення за свої слова. Однак блогерка цього не зробила, адже "не вважає за потрібне за це просити вибачення". За словами знаменитості, у неї "є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він – г*ндон".

Водночас Алхім сказала, що Володимир Путін "нагинає весь світ". Вона не розуміє, чому досі ніхто не може зупинити війну Росії проти України.

Анна Алхім продовжує спілкуватися російською у публічному просторі. Блогерка вважає, що українська мова – класна, вона її знає, однак має доволі принципову позицію.

Я вважаю, що кожна людина, яка живе в Україні, має знати українську мову. Моя дитина знає українську мову, вона розмовляє українською мовою. Це обов'язково – знати українську мову, коли ти живеш в Україні. Але кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче,
– говорила Алхім в інтерв'ю Дьоміну.

Водночас блогерка не виключає, що може перейти на українську, якщо її не будуть заставляти.

В тому ж інтерв'ю Алхім заявила, що "половина українських пісень – повний шлак". На подкасті в Олександра Волошина вона сказала, що слухає російську музику на стрімінгових платформах, та зізналась – не знала, що цим спонсорує Росію. На думку Анни, є гарні українські пісні, а решта – "повна х*йня".

Анна Алхім Анна Алхім на подкасті в Олександра Волошина / Скриншот з відео

У травні 2023 року Анна Алхім поширила на свою величезну аудиторію інстаграм-сторіс, де розкрила номери двох лікарень у Дніпрі, в яких рятували українських захисників. Наступного дня росіяни влучили ракетою в поліклініку міста, тому у мережі блогерку назвали навідницею.

Згодом Алхім емоційно відреагувала на скандал. За її словами, цю інстаграм-сторіс опублікувала половина міста. Анна додала, що вона – одна із небагатьох блогерів, які заповнюють свою стрічку дописами про війну, зборами, волонтерять і допомагають з перших днів війни, а всім на це байдуже.

Анна Алхім відреагувала на скандал:

У 2024 році Анна Алхім потрапила у скандал через ролик, який зняла у Хмельницькому на фоні стендів з загиблими українськими військовими. Люди обурилися, адже на відео звучала російська музика.

"Я не дивилася на всі боки, коли його знімали, я вперше тут. І я не вважаю, що я якось образила пам'ять людей, які загинули. Ви, звісно, може думати, як вам дозволяє ваше мислення", – відреагувала блогерка на скандал.

Анна Алхім на фоні стендів з загиблими військовими: дивіться відео

Влітку 2024 року Алхім оскандалилась заявою після обстрілів українських міст та дитячої лікарні "Охматдит". Тоді скандальними висловлюваннями відзначилися й інші блогери, зокрема Олександр Волошин та Юля Верба.

Ваше "помстимося", "не пробачимо", "переможемо" – це все так за*бало вже просто, думаю, не одну мене. Багато з вас подумають: "Так, а що ти пропонуєш?" Я не воїн, я не політик, я не була на фронті, я не знаю, як ведеться війна, але я знаю точно, що ваше "не пробачимо", "переможемо", "не забудемо", це коли? Після того, як ви "нап*здите купу грошей? Коли вже нічого не залишиться від країни, не залишиться людей, не залишиться дітей, військових, нікого не залишиться, тоді ви "не пробачите"? Я спостерігаю за цим всім, у мене ах*й. Мені наскільки шкода нашу країну, наших людей,
– сказала Анна Алхім.

Заява Алхім після обстрілу "Охматдиту": дивіться відео онлайн

На подкасті у Василя Тимошенка, який вийшов в лютому цього року, Анна Алхім порівняла хейтерів з "хворими людьми". Скандальну заяву блогерка зробила, коли ділилась, що зіткнулася з великою кількістю хейту.

"Я стійка до стресу, хейту, але я стикнулась з людським цинізмом, який вийшов за межі. Є люди, в яких є аутизм чи хвороби. Приїжджаєш у дитячий будинок і вони поводяться неадекватно. Ти на них не ображаєшся, розумієш, що людина хвора. Я так ставлюсь до людей, які несуть х*йну в інтернеті", – заявила Анна.

Анна Алхім ніколи не приховувала, що крутить романи з одруженими чоловіками. Днями вона назвала ім'я одного із них – Костянтин Валеулін, через що у мережі розгорілося бурхливе обговорення. Він у шлюбі з жінкою, на ім'я Дар'я, з якою виховує доньку.

Алхім і Валеулін Анна Алхім та Костянтин Валеулін / Фото з інстаграму блогерки

На скандал вже відреагувала дружина Валеуліна. Дар'я довго думала, чи варто коментувати ситуацію, оскільки "ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття".

"Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але нещодавно чужа підлість і ущербність винесли напоказ історію, яка мала залишитись між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила – не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе", – написала Дар'я.