Анна Алхім, яка часто потрапляє у скандали, у новому інтерв'ю відзначилась недоречним порівнянням. Блогерка різко висловилась про хейтерів та порівняла їх з "хворими людьми". Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.

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Роздумуючи про те, як вона змінилась за останній рік, Анна Алхім зазначила, що стикнулась з великою кількістю хейту. Вона порівняла людей, які залишають в її бік цинічні коментарі, з дітьми, в яких аутизм.

Я стійка до стресу, хейту, але я стикнулась з людським цинізмом, який вийшов за межі. Є люди, в яких є аутизм чи хвороби. Приїжджаєш у дитячий будинок і вони поводяться неадекватно. Ти на них не ображаєшся, розумієш, що людина хвора. Я так ставлюсь до людей, які несуть х*йну в інтернеті,

– заявила блогерка.

Алхім продовжила, що ставиться до хейтерів "як до хворих людей" і тому старається на них не ображатися та не витрачати свою енергію. Бо вважає, що такі люди не можуть нічого сказати особисто, а сміливі лише в інтернеті.

Скандали навколо Алхім

Анна Алхім постійно потрапляє у скандали через свою громадянську позицію, ставлення до мовного питання тощо. Лише у 2024 вона: