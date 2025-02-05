В інстаграм-сторіз як колишній "Холостяк", так і блогерка відповіли на плітки в мережі, передає 24 Канал. Олена Мандзюк підтвердила, що щодня бачить Олександра Терена у відпустці. Вона справді готова його завжди підтримувати, до того ж їх поєднує велика кількість спільних проєктів.

До слова У мене зв'язані руки, – переможниця "Холостяка" зі сльозами висловилась про розрив з Тереном

Люблю сильно Терена як свого друга. Зараз ми взагалі бачимось щодня у відпустці. Вчора Саша розповів про закінчення своїх стосунків. Мені дуже шкода, що так багато глядачів шок негативно до нього налаштовані. Тим паче я знаю, через що він проходить. Але тільки його вибір, ділитись цим чи ні,

– розповіла блогерка.

Олена закликала бути добрішими одне до одного й не вестися на маніпуляції. А замість пліткування й сварок робити добрі справи.

"І взагалі в мене є особисте життя та чоловік, з яким я хочу будувати стосунки", – зізналася Мандзюк.



Реакція Олени Мандзюк / Фото з інстаграм-сторіз

Олександр Терен також відповів на плітки, хоч видалив допис згодом. Він попросив не приписувати йому романи, адже з ним поряд часто можуть бути подруги.

"Я не перебуваю ні з ким у стосунках, у мене немає дівчини, дружини чи коханки. Я поїхав відпочити, забутись і писати книгу. Дайте мені спокій хоча б десь! Не приписуйте мені всіх жінок, яких бачите поряд, у мене є друзі та подруги. Моя медійність не означає, що в мене можна кидатись лайном та намагатись зіпсувати життя своїми вигадками!" – емоційно відреагував "Холостяк".



Реакція Терена / Фото з інстаграм-сторіз

Терен і Бєлєнь розійшлися