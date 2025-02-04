На тлі цього Олександр був змушений закрити коментарі під дописом, в якому повідомив про завершення стосунків з Інною. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Терена.

Не пропустіть Вирішили рухатись окремо, – "Холостяк" Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання

Олександр Терен вийшов в істаграм-сторіс і звернувся до підписників Інни. Ролик він підписав коротко: "Від*біться від мене".

Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки, підписники Інни, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі, і мені це не подобається. Я намагаюсь і так з цим дуже довго боротися, і мені вдасться це зробити, повірте: з вами чи без вас,

– сказав він.

Ветеран війни підкреслив, що ніколи не ображав Бєлєнь, та поважає її як людину.

Тому те, що ви пишете, – це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним з тих, хто це написав,

– додав Олександр Терен.

Олександр Терен звернувся до підписників Інни: дивіться відео

Інна Бєлєнь відповіла Олександру Терену

Інна Бєлєнь відреагувала за слова Терена. Вона стала на захист своїх підписників, зазначивши, що вони – свідомі, це люди, які "донатять, здають кров і реально змінюють це світ на краще", тому "їх не потрібно чіпати".

Я не буду ніяк це коментувати, особливо в поганому ключі, бо не збираюсь знецінювати свій власний вибір заради чиєїсь реакції. Мої люди залишаються зі мною, і я вдячна їм за це,

– наголосила Інна.

Інна Бєлєнь відреагувала на слова Олександра Терена / Скриншот з інстаграму

Варто зазначити, що чутки про розставання Терена та Бєлєнь почали ходити після того, як вони публічно посварилися через мовне питання. Інна після конфлікту поїхала до рідного Харкова, а Олександр залишився в Києві й зараз працює над свою другою книгою. Коли ж саме пара розійшлася – невідомо.