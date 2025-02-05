В инстаграм-сториз как бывший "Холостяк", так и блогерша ответили на сплетни в сети, передает 24 Канал. Елена Мандзюк подтвердила, что ежедневно видит Александра Терена в отпуске. Она действительно готова его всегда поддерживать, к тому же их объединяет большое количество совместных проектов.

К слову У меня связаны руки, – победительница "Холостяка" со слезами высказалась о разрыве с Тереном

Люблю сильно Терена как своего друга. Сейчас мы вообще видимся каждый день в отпуске. Вчера Саша рассказал об окончании своих отношений. Мне очень жаль, что так много зрителей шок негативно к нему настроены. Тем более я знаю, через что он проходит. Но только его выбор, делиться этим или нет,

– рассказала блогерша.

Елена призвала быть добрее друг к другу и не вестись на манипуляции. А вместо сплетен и ссор делать добрые дела.

"И вообще у меня есть личная жизнь и мужчина, с которым я хочу строить отношения", – призналась Мандзюк.



Реакция Елены Мандзюк / Фото из инстаграм-сториз

Александр Терен также ответил на сплетни, хоть удалил сообщение позже. Он попросил не приписывать ему романы, ведь с ним рядом часто могут быть подруги.

"Я не нахожусь ни с кем в отношениях, у меня нет девушки, жены или любовницы. Я поехал отдохнуть, забыться и писать книгу. Оставьте меня в покое хотя бы где-то! Не приписывайте мне всех женщин, которых видите рядом, у меня есть друзья и подруги. Моя медийность не означает, что в меня можно бросаться дерьмом и пытаться испортить жизнь своими выдумками!" – эмоционально отреагировал "Холостяк".



Реакция Терена / Фото из инстаграм-сториз

Терен и Белень разошлись