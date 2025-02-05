Мужчина попросил девушку оставить его в покое и теперь она ему публично ответила. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Инны Белень.

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Первым делом девушка поделилась, что не хочет вступать в спор с ветераном российско-украинской войны.

У меня связаны руки, я не хочу разводить срач в интернете, потому что как бы я себя не защищала, не отстаивала своим мнением, я буду плохой, потому что иду на человека, который отдал свое здоровье ради нашей страны,

– отметила Инна.

В то же время после разрыва Александр Терен заявил, что бывшая девушка в течение месяца скрывала от него инстаграм-сторис. Впрочем, Белень это отрицает.

Я хочу, чтобы мной он гордился, чего я буду скрывать сторис, где я провожу донации, где я сбрасываю деньги на поддержку ВСУ. Я вообще не понимаю, как я могу скрывать от него сторис. Во-первых, это очень тупо. Во-вторых, я всегда его поддерживала. Я никогда в жизни не говорила о нем плохого слова. Я не буду ради одобрения аудитории поливать грязью человека, с которым я хотела построить отношения,

– отметила девушка.

Победительница "Холостяка-13" подчеркнула, что на своей странице больше не будет давать комментариев об Александре, поскольку, по ее мнению, он своим отношением все показала.

Я готова удалить инстаграм и окунуться в семейную жизнь с мужчиной, который будет меня защищать, любить и уважать. Я готова быть мамой. Я готова сидеть с детишками дома и не вести инстаграм. Если это мне кто-то гарантирует, то я могу удалить инстаграм хоть сейчас. Гарантий таких не было и до этого. Поэтому не надо мне, пожалуйста, писать. Вы знаете мои приоритеты. Я как до этого хотела семью, так и сейчас хочу семью. Я точно знаю, как я сейчас не хочу, какое отношение ко мне я терпеть не буду,

– подчеркнула победительница "Холостяка-13".

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Напомним, после завершения романтического реалити Александр Терен и Инна Белень сообщили, что продолжили романтические отношения. Девушка даже переехала в Киев, чтобы быть ближе к любимому, но впоследствии стало известно об их разрыве. Правда, его причину бывшие партнеры пока не разглашают. Александр и Инна приняли решение двигаться отдельно.

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