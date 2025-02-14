Анна Алхим, которая часто попадает в скандалы, в новом интервью отличилась неуместным сравнением. Блогер резко высказалась о хейтерах и сравнила их с "больными людьми". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.

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Размышляя о том, как она изменилась за последний год, Анна Алхим отметила, что столкнулась с большим количеством хейта. Она сравнила людей, которые оставляют в ее сторону циничные комментарии, с детьми, у которых аутизм.

Я устойчива к стрессу, хейта, но я столкнулась с человеческим цинизмом, который вышел за пределы. Есть люди, у которых есть аутизм или болезни. Приезжаешь в детский дом и они ведут себя неадекватно. Ты на них не обижаешься, понимаешь, что человек болен. Я так отношусь к людям, которые несут х*йню в интернете,

– заявила блогерша.

Алхим продолжила, что относится к хейтерам "как к больным людям" и поэтому старается на них не обижаться и не тратить свою энергию. Потому что считает, что такие люди не могут ничего сказать лично, а смелые только в интернете.

Скандалы вокруг Алхим

Анна Алхим постоянно попадает в скандалы из-за своей гражданской позиции, отношение к языковому вопросу и тому подобное. Только в 2024 году она