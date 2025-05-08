Блогерка Анна Алхім до повномасштабного вторгнення потрапила у скандал, назвавши Путіна – "красавчиком". А вже після початку великої війни неодноразово була в центрі обговорень – через спілкування російською, популяризацію російських пісень та серіалів. Після чергової зневаги до української мови Олена Мандзюк, Олександр Терен та інші інфлюенсери хочуть "закенселити" Анну Алхім в інфопросторі, пише Show 24.

До слова Нічого не робить для перемоги України, – Олена Мандзюк послала Алхім на тлі чергового скандалу

Скандал з Анною Алхім: з чого все почалося

Анна Алхім була гостею на святкуванні таїнства хрещення дітей Стасі Макєєвої та взяла участь в одному з конкурсів, що потрапив на відео. Ведучий попросив блогерку заспівати її щось українською мовою. На це Анна демонстративно закотила очі та щось пробурмотіла.

Така реакція Алхім розізлила мережу. Користувачі обурилися цим відео та проявом від блогерки зневаги до української мови та пісні.

Хто виступив проти Анни Алхім

Серед публічних персон чи не першою на цей скандал відреагувала Олена Мандзюк, яка у своїх сторіз поширила один з дописів, що закликав масово відписатися від Анни Алхім. Також вона опублікувала допис, де зібрала скандальні висловлювання блогерки, зокрема щодо Путіна.

Олена підкреслила, що Алхім "безкарно транслює проросійський наратив", поки інші платять їй за рекламу чи підписані на неї.

Наступним щодо Анни Алхім висловився ветеран Олександр Терен, назвавши контент блогерки "дегенеративним". Він також нагадав, що Анна просуває російські наративи, російський контент, хвалила Путіна та публічно розмовляє російською.

Мене дивує та жахає кількість людей, які споживають цей дегенеративний контент. Дуже прикро, що українське в моді, коли це модно та вигідно. Існують люди, які просто руйнують український простір, руйнують все українське, що було. Л*йно відверте. Я шокований з тієї кількості людей, які це дивляться, і які це споживають,

– сказав Терен.

Олександр Терен про Анну Алхім: відео

Згодом Терен додав, що проти Анни Алхім є відкрита справа в СБУ. Однак її з незрозумілих причин нібито не розслідують.

Ветеран та активіст Олег Симороз показав скриншоти з сторінки Алхім, де вона позначає, що слухає не просто російську музику, а виконавців, які відкрито підтримують війну проти України.

"Не думав, що у 2025 році, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти нашої України, я маю щось писати про неприпустимість толерування росіян. Ті, хто читають і лайкають це створіння за "прикольні мати" і байки про "успішний успіх", ну мені вас щиро шкода, це називається розумова неповноцінність і банально несмак", – підкреслив Симороз.

"Алхім має сісти. За глорифікацію агресора. Держава має продемонструвати свою спроможність", – також додав волонтер та активіст Сергій Стерненко.

Хто заступився за Анну Алхім

Художниця Соня Морозюк, відома через скандал навколо її нареченого Романа Гринкевича, стала на захист Анни Алхім.

Я знаю, що таке цькування. Добре знаю. І знаю, як ніхто не пише і не говорить про добрі якості або справи. Це ж не так цікаво. А ще знаю, яка ти людина. Людина з великої Л. Люблю,

– написала Соня Морозюк.

Колишня військовослужбовиця Євгенія Емеральд назвала "булінгом" критику Анни Алхім у мережі та виступила проти цього.

"Агресія і булінг не допоможе перейти на українську. Примус, зневага, публічне приниження – це не шлях до єдності, це шлях до розколу", – вважає Емеральд.

Також додамо, що деякі українські блогери не стали займати якусь сторону у конфлікті, але висловилися проти сварок і "цькування".

Як реагує Алхім

Анна Алхім спершу назвала негативні коментарі нападом "україномовних ботів" та заявила, що "бути українцем – це не тільки розмовляти українською". Згодом вона вкотре сказала, що не буде переходити на українську мову.

Я вже отримала мільйон погроз. Проте скажу, що я можу вільно спілкуватися українською там, де треба. І якщо зі мною спілкуються українською, то я теж нею відповідаю. Я знаю українські пісні та люблю їх. Але мій свідомий вибір – не переходити на українську. Я буду слухати ту музику, яка мені подобається та я жодним чином не порушую закон,

– вважає Алхім.

Серед останніх заяв блогерки щодо скандалу, – слова про те, що якби вона справді несла якусь загрозу для України, то нею давно б займалися правоохоронні органи. Вона нагадала, що допомагає військовим та донатить, і відкинула звинувачення у проросійській позиції. Анна також прокоментувала свої заяви про Путіна.

"Я так само як і ви, його ненавиджу, Так само хочу, щоб не було війни. Розповідати про мою любов до нього, бо я щось казала 6 років тому – нісенітниця", – вважає Алхім.

Відповідь Анни Алхім про всі скандали та закиди: відео (обережно, присутня ненормативна лексика)