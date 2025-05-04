Олена Мандзюк у своїх інстаграм-сторіз поширила один з дописів користувачів, в якому Анну Алхім назвали "медійною гнидою" й закликали масово від неї відписатись. Це викликало бурхливу реакцію одіозної блогерки, передає Show 24.

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Анна Алхім обурилась тим, що їй вказують, як спілкуватися та що слухати.

Було б непогано, якби ви зрозуміли, що бути українцем – це не тільки розмовляти українською. Не всі такі, як ви, "щирі українці". Накрутили собі х*йні, вирішуєте кого викидувати, як кому розмовляти, що слухати, що робити, як дихати. Водою холодною вмийтесь, отямтесь. Дно. Сором – це ви,

– написала блогерка.

Нагадаємо, Анна Алхім була гостею на святкуванні з нагоди хрещення дітей Стасі Макєєвої. Блогерка взяла участь в одному з конкурсів. Ведучий дав їй завдання – заспівати будь-яку пісню українською мовою. У відповідь Алхім закотила очі, що викликало негативну реакцію мережі.

Олена Мандзюк різко відповіла

У відповідь Олена Мандзюк емоційно звернулась до Анни й підкреслила, що вона нічого не робить для перемоги України у війні.

Чути "як це бути українцем" від ху*ні, яка любить Путіна, нічого не робить для перемоги України, і водночас є головною шал*вою вулиці... У тебе в коментарях – відбір на деградантів, таких як ти. Знати тебе, стежити за тобою – це себе не поважати. Тому пішла ти нах*й,

– написала блогерка.

Також Олена пояснила, чому так різко відреагувала на допис Алхім.

"Можливо, колись я теж не очікувала від себе такої прямолінійності, але, відверто – наше суспільство деградує з подібними "Алхім". Поки найкращі гинуть, інше болото має змогу розростатись... Цього не можна дозволяти", – додала Мандзюк.



Олена Мандзюк про Анну Алхім / Фото з інстаграм-сторіз