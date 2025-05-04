Елена Мандзюк в своих инстаграм-сториз распространила одно из сообщений пользователей, в котором Анну Алхим назвали "медийной гнидой" и призвали массово от нее отписаться. Это вызвало бурную реакцию одиозного блогера, передает Show 24.

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Анна Алхим возмутилась тем, что ей указывают, как общаться и что слушать.

Было бы неплохо, если бы вы поняли, что быть украинцем – это не только разговаривать на украинском. Не все такие, как вы, "щирые украинцы". Накрутили себе х*йни, решаете кого выбрасывать, как кому разговаривать, что слушать, что делать, как дышать. Водой холодной умойтесь, опомнитесь. Дно. Стыд – это вы,

– написала блогерша.

Напомним, Анна Алхим была гостьей на праздновании по случаю крещения детей Стаси Макеевой. Блогерша приняла участие в одном из конкурсов. Ведущий дал ей задание – спеть любую песню на украинском языке. В ответ Алхим закатила глаза, что вызвало негативную реакцию сети.

Алена Мандзюк резко ответила

В ответ Елена Мандзюк эмоционально обратилась к Анне и подчеркнула, что она ничего не делает для победы Украины в войне.

Слышать "как это быть украинцем" от ху*ни, которая любит Путина, ничего не делает для победы Украины, и одновременно является главной шал*вой улицы... У тебя в комментариях – отбор на деградантов, таких как ты. Знать тебя, следить за тобой – это себя не уважать. Поэтому пошла ты нах*й,

– написала блогерша.

Также Елена объяснила, почему так резко отреагировала на сообщение Алхим.

"Возможно, когда-то я тоже не ожидала от себя такой прямолинейности, но, откровенно – наше общество деградирует с подобными "Алхим". Пока лучшие погибают, остальное болото имеет возможность разрастаться... Этого нельзя позволять", – добавила Мандзюк.



Елена Мандзюк об Анне Алхим / Фото из инстаграм-сториз