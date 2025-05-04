Бывшим влюбленным удалось поговорить. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Симбочки.

Смотрите также Юлия Санина приехала в Украину и отреагировала на хейт из-за жизни с мужем за границей

После разговора Симбочка и Parfeniuk сошлись во мнении, что им нужно общаться ради общего ребенка. По словам певицы, он приезжает к дочери, а они с бывшей возлюбленной поддерживают нормальные отношения.

Также Parfeniuk отреагировал на обвинения в домашнем насилии. Артист отметил, что он "не насильник".

Симбочка призналась, что все их интервью и действия были сделаны на эмоциях.

С обеих сторон, что от Ильи, что от меня, это было сделано очень эмоционально, очень по-детски,

– сказала блогерша.

Parfeniuk отметил, что они медийные люди, поэтому к этим конфликтам стали причастны и поклонники.

Кто кайфанул от этого или наоборот взял для себя какой-то урок – мы тоже будем рады. Но на будущее – не делайте так больше. Мы вдвоем были не правы в этих всех ситуациях. Я никогда не поднимал руку на женщин и воспитан правильно. Были ситуации, в которых мы оба вели себя некрасиво друг к другу. Эти конфликты можно было решить каким-то другим способом. Но мы вдвоем очень крейзи (сумасшедшие – Show 24),

– добавил певец.

Симбочка поделилась, что они любят друг друга как родители и что между ними "остается человечность". Бывшие влюбленные понимают, что двое были неправы в тех или иных ситуациях. Блогерша заметила, что правильно было бы сесть и поговорить.

Илья на самом деле замечательный человек и очень добрый. Те ситуации, которые произошли... Был очень сложный период что у меня, что у него. Он сто процентов неправ. Насилие над женщинами я не терплю. Как я сказала на интервью, руку на меня не поднимал,

– подчеркнула Симбочка.

Скандальные интервью Симбочки и Parfeniuk

В интервью Маше Ефросининой Parfeniuk рассказал, что Симбочка угрожала обнародовали компрометирующую информацию на него. Певец объяснил, что во время отношений с блогершей злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотические вещества. Говорит, что действительно "вел себя неадекватно", за свое поведение артисту стыдно.

Позже Симбочка рассказала о самой жесткой ссоре с Parfeniuk. По словам блогерши, во время беременности певец хватал ее за волосы и за горло, а также унижал.