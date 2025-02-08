По словам Ильи, Карина угрожает обнародовать компрометирующую информацию о нем. Поэтому он решил первым рассказать свою версию событий. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью PARFENIUK на канале Маши Ефросининой.

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Так, выяснилось, что во время отношений с Симбочкой у Ильи Парфенюка возникли проблемы с алкоголем. Кроме того, он употреблял наркотические вещества.

Я начал очень много курить травы. Я очень закуривался, потому что мне становилось спокойнее. Она не была против этого, потому что я забивал х*р на моменты, которые меня не устраивали. Очень много пил,

– признался певец.

Как рассказал Илья, в периоды, когда он был в неадекватном состоянии, Карина тайно снимала его на видео. Исполнитель утверждает, что девушка его провоцировала, чтобы собрать компромат.

Она просто прятала телефон, включала камеру, выводила меня на эмоции, на какой-то конфликт, где я вел себя неадекватно, я кричал, рассказывал пьяный бред... Там нет лица, она делала это все специально так, чтобы я не видел... Я говорил ей плохие вещи,

– поделился PARFENIUK.

Он добавил, что ему стыдно за свое поведение.

Я себя не оправдываю. Я вел себя не по-мужски в эти моменты. И алкоголь меня также не оправдывает. Я мог не вестись на эти провокации, но поскольку я был еще не до конца сформирован психически и не так себя контролировал, как могу это делать сейчас, то немного наговорил непристойностей,

– добавил Парфенюк.

Интервью с PARFENIUK: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Симбочки с PARFENIUK