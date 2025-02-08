За словами Іллі, Каріна погрожує оприлюднити компрометувальну інформацію про нього. Через це він вирішив першим розповісти свою версію подій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю PARFENIUK на каналі Маші Єфросиніної.

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Так, з'ясувалося, що під час стосунків з Сімбочкою в Іллі Парфенюка виникли проблеми з алкоголем. Крім того, він вживав наркотичні речовини.

Я почав дуже багато курити трави. Я дуже закурювався, бо мені ставало спокійніше. Вона не була проти цього, бо я забивав х*р на моменти, які мене не влаштовували. Дуже багато пив,

– зізнався співак.

Як розповів Ілля, в періоди, коли він був у неадекватному стані, Каріна таємно знімала його на відео. Виконавець стверджує, що дівчина його провокувала, щоб зібрати компромат.

Вона просто ховала телефон, включала камеру, виводила мене на емоції, на якийсь конфлікт, де я поводився неадекватно, я кричав, розказував п'яний брєд… Там нема лиця, вона робила це все спеціально так, щоб я не бачив… Я казав їй погані речі,

– поділився PARFENIUK.

Він додав, що йому соромно за свою поведінку.

Я себе не виправдовую. Я поводився не по-чоловічому в ці моменти. І алкоголь мене також не виправдовує. Я міг не вестися на ці провокації, але позаяк я був ще не до кінця сформований психічно і не так себе контролював, як можу це робити зараз, то трохи наговорив непристойностей,

– додав Парфенюк.

Інтерв'ю з PARFENIUK: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Сімбочки з PARFENIUK