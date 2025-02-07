Алина Солнцева организовала сбор на дрон "Дзига" для украинских защитников. Для него она разыгрывает гитару группы Kalush, купленная у коллектива на концерте в Валенсии с их автографами. Но по словам Алины, музыканты отказали распространить этот сбор в соцсетях, пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

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Алина Солцнева обратилась к представителям коллектива с просьбой распространить сбор в соцсетях, на что те ответили отказом. В группе сослались на то, что они не репостят сборы "на оружие".

К сожалению, группа не публикует и не распространяет информацию о сборах, которые несут характер оружия. К сожалению, не можем сделать репост. При следующем сборе не на оружие мы его обязательно распространим в сториз,

– ответили Алине.



В Kalush отказались репостить сбор / Фото из инстаграм-сториз

Когда блогер обнародовала такую реплику со стороны менеджмента группы, украинцы резко отреагировали в соцсетях. Скандал прокомментировали и украинские звезды, которые собирают средства на ВСУ и часто распространяют сборы в своих соцсетях.

Стендап-юморист Вася Байдак иронично сравнил группу Kalush с Австрией, где правительство отказалось поддерживать передачу доходов от замороженных активов России для закупки оружия украинской армии.



Василий Байдак о Kalush / Фото из инстаграм-сториз

Участники группы "Курган & Agregat" также раскритиковали коллектив за их позицию

"Мы Kalush, зарабатываем деньги на украинцах, но не поможем им даже репостом! Потому что дрон – это оружие, которое защищает украинскую нацию от уничтожения". Мое мнение: вообще не удивлен,

– прокомментировал Амил Насиров.



Амил Насиров о Kalush / Фото из инстаграм-сториз

"Это п*зда. Кто-то должен вас защищать, ваших родных, дома, ежедневно гибнут лучшие украинцы, молодые парни и девушки. Чтобы вы выпускали свои песни, а помогать стране нах*й надо?" – добавил Рамил Насиров.

Рамил Насиров о Kalush: видео

Кроме того, под последними сообщениями группы уже немало негативных комментариев в сторону группы. Участникам напоминают, что благодаря ВСУ они выиграли на Евровидении.

Как отреагировали в сети на скандал / Скриншоты из инстаграма группы

Сейчас коллектив никак не отреагировал на комментарии и реакцию со стороны коллег. Редакция 24 Канала обратилась к группе Kalush за комментарием.