Днями Анна Алхім потрапила у черговий скандал через зневагу до українського. На тлі обговорень висловився й ветеран Олександр Терен, який нагадав, що Анна слухає та популяризує російську музику. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

До теми Анну Алхім попросили заспівати пісню українською мовою: реакція блогерки обурила мережу

Мене дивує та жахає кількість людей, які споживають цей дегенеративний контент. Дуже прикро, що українське в моді, коли це модно та вигідно. Існують люди, які просто руйнують український простір, руйнують все українське, що було. Л*йно відверте. Я шокований з тієї кількості людей, які це дивляться, і які це споживають,

– сказав Терен.

Ветеран і зірка "Холостяка" додав, що Анна Алхім просуває російські наративи, російський контент, хвалила Путіна та публічно розмовляє російською.

"Дуже прикро, коли білоруси, які воюють в Україні за нас, можуть вивчити українську, а люди, які впливають на загал, чомусь українську не використовують, а навпаки – применшують її вартість. Мені шкода, що дуже багато людей не може усвідомити, наскільки цей контент є нищівним для нас як нації", – підкреслив Олександр Терен.

Анна Алхім записала відповідь

Блогерка не затрималась із відповіддю та поскаржилась на "атаку україномовних ботів", а також заявила, що знає українську мову, знає та любить українські пісні. Але спілкуватися російською – це її "свідомий вибір".

Я вже отримала мільйон погроз. Проте скажу, що я можу вільно спілкуватися українською там, де треба. І якщо зі мною спілкуються українською, то я теж нею відповідаю. Я знаю українські пісні та люблю їх. Але мій свідомий вибір – не переходити на українську. Я буду слухати ту музику, яка мені подобається та я жодним чином не порушую закон. Бо все, що ви нав'язуєте – не моє, а ваше. Той, кому не подобається, проходить повз,

– відповіла Анна Алхім.

Хто ще засудив Алхім

Про блогерку також висловився ветеран та активіст Олег Симороз. Він засудив її за популяризацію виконавців, які підтримують дії Путіна проти України. І підкреслив, що ті, хто підтримують Алхім – або вороги, або "тупі безпринципні люди".

"Не думав, що у 2025 році, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти нашої України, я маю щось писати про неприпустимість толерування росіян. Ті, хто читають і лайкають це створіння за "прикольні мати" і байки про "успішний успіх", ну мені вас щиро шкода, це називається розумова неповноцінність і банально несмак", – підкреслив Симороз.

Раніше Олена Мандзюк послала Анну Алхім за зневагу до українського та публічно з нею поскандалила.