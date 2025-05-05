На днях Анна Алхим попала в очередной скандал из-за пренебрежения к украинскому. На фоне обсуждений высказался и ветеран Александр Терен, который напомнил, что Анна слушает и популяризирует российскую музыку. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Меня удивляет и ужасает количество людей, которые потребляют этот дегенеративный контент. Очень обидно, что украинское в моде, когда это модно и выгодно. Существуют люди, которые просто разрушают украинское пространство, разрушают все украинское, что было. Д*рьмо откровенное. Я шокирован тем количеством людей, которые это смотрят, и которые это потребляют,

– сказал Терен.

Ветеран и звезда "Холостяка" добавил, что Анна Алхим продвигает российские нарративы, российский контент, хвалила Путина и публично разговаривает на русском.

"Очень обидно, когда белорусы, которые воюют в Украине за нас, могут выучить украинский, а люди, которые влияют на общественность, почему-то украинский не используют, а наоборот – преуменьшают его стоимость. Мне жаль, что очень много людей не может осознать, насколько этот контент является сокрушительным для нас как нации", – подчеркнул Александр Терен.

Анна Алхим записала ответ

Блогер не задержалась с ответом и пожаловалась на "атаку украиноязычных ботов", а также заявила, что знает украинский язык, знает и любит украинские песни. Но общаться на русском – это ее "сознательный выбор".

Я уже получила миллион угроз. Однако скажу, что я могу свободно общаться на украинском там, где надо. И если со мной общаются на украинском, то я тоже на нем отвечаю. Я знаю украинские песни и люблю их. Но мой сознательный выбор – не переходить на украинский. Я буду слушать ту музыку, которая мне нравится и я никоим образом не нарушаю закон. Потому что все, что вы навязываете – не мое, а ваше. Тот, кому не нравится, проходит мимо,

– ответила Анна Алхим.

Кто еще осудил Алхим

О блогерше также высказался ветеран и активист Олег Симороз. Он осудил ее за популяризацию исполнителей, которые поддерживают действия Путина против Украины. И подчеркнул, что те, кто поддерживают Алхим – или враги, или "тупые беспринципные люди".

"Не думал, что в 2025 году, на четвертом году полномасштабной войны России против нашей Украины, я должен что-то писать о недопустимости толерантности россиян. Те, кто читают и лайкают это создание за "прикольные маты" и байки про "успешный успех", ну мне вас искренне жаль, это называется умственная неполноценность и банально безвкусица", – подчеркнул Симороз.

Ранее Елена Мандзюк послала Анну Алхим за пренебрежение к украинскому и публично с ней поскандалила.