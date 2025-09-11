MELOVIN вийшов до шанувальників на зв'язок у Threads. Про це повідомляє Show 24.

Я в лікарні. Мені погано. Транквілізатори, крапельниці, багато сплю. І ваша любов як завжди доводить мене до сліз. Хочу на ручки й гелеві кульки. Що зі мною? Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримали тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте,

– написав співак.

MELOVIN розповів, що ним сталося / Скриншот з Threads

У коментарях під дописом українці підтримують MELOVIN і бажають йому швидкого одужання.