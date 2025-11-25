MELOVIN – артист с уникальной эстетикой и стилем, не похожий ни на один другой. Он мистический и эмоциональный, а в песнях музыканта сочетается чувственность, драма и сильный вокал. 24 Канал собрал одни из лучших его композиций.
Wonder
Это один из первых авторских хитов MELOVIN, который он представил на Нацотборе на Евровидение-2017. С этим треком певцу не удалось поехать на конкурс, хоть он получил наибольшее количество голосов от зрителей.
MELOVIN – Wonder: слушайте онлайн
Hooligan
Эта работа вошла в первый альбом FACE to FACE и стала для артиста не только музыкальным прорывом, но и режиссерским дебютом – клип MELOVIN продумал сам.
MELOVIN – "Hooligan": смотрите видео онлайн
Under the Ladder
Композицию Under the Ladder услышала вся Европа. В 2018 MELOVIN во второй раз пошел на Нацотбор – и на этот раз одержал победу.
MELOVIN – "Under the Ladder": смотрите видео онлайн
"З тобою, зі мною, і годі"
Этот осенний трек MELOVIN написал после ссоры с близким человеком. Песней он хотел напомнить людям, что сложные моменты в жизни бывают, но они точно не навсегда.
MELOVIN – "З тобою, зі мною, і годі": смотрите видео онлайн
"Ти"
Интересно, что эта песня в 2019 вышла на двух языках – украинском и русском. Однако певец снял клип именно на украинский вариант и создал настоящий фильм.
MELOVIN – "Ти": смотрите видео онлайн
"Вітрила"
Романтическая композиция стала одним из самых больших хитов MELOVIN. Она часто звучит на свадьбах, ведь стала гимном влюбленных.
MELOVIN – "Вітрила": смотрите видео онлайн
"І кров кипить"
Композиция доводит слушателей до мурашек и комаров в горле. А в клипе есть множество символов, которые не понять с первого раза.
MELOVIN – "І кров кипить": смотрите видео онлайн
"Вбиваєш мене"
Видео на этот сингл снимали в заброшенных подземных тоннелях Киева. Это mood video - то есть интерпретация песни самим MELOVIN.
MELOVIN – "Вбиваєш мене": смотрите видео онлайн
"Обиратиму себе"
Эту песню артист написал вместе с Александрой Клименко (более известной как iSKra) на проекте "Невероятные дуэты". Она стала вирусной в тиктоке еще до официального релиза.
MELOVIN и iSKra – "Обиратиму себе": слушайте онлайн
"Я горю не згораю"
Это одна из самых новых песен артиста, который впервые прозвучал на его на его концерте во Львове по случаю 10-летия карьеры. Певец назвал песню экспериментальной – она является шагом в новое звучание.
MELOVIN – "Я горю не згораю": смотрите видео онлайн