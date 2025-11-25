MELOVIN – артист с уникальной эстетикой и стилем, не похожий ни на один другой. Он мистический и эмоциональный, а в песнях музыканта сочетается чувственность, драма и сильный вокал. 24 Канал собрал одни из лучших его композиций.

Wonder

Это один из первых авторских хитов MELOVIN, который он представил на Нацотборе на Евровидение-2017. С этим треком певцу не удалось поехать на конкурс, хоть он получил наибольшее количество голосов от зрителей.

MELOVIN – Wonder: слушайте онлайн

Hooligan

Эта работа вошла в первый альбом FACE to FACE и стала для артиста не только музыкальным прорывом, но и режиссерским дебютом – клип MELOVIN продумал сам.

MELOVIN – "Hooligan": смотрите видео онлайн

Under the Ladder

Композицию Under the Ladder услышала вся Европа. В 2018 MELOVIN во второй раз пошел на Нацотбор – и на этот раз одержал победу.

MELOVIN – "Under the Ladder": смотрите видео онлайн

"З тобою, зі мною, і годі"

Этот осенний трек MELOVIN написал после ссоры с близким человеком. Песней он хотел напомнить людям, что сложные моменты в жизни бывают, но они точно не навсегда.

MELOVIN – "З тобою, зі мною, і годі": смотрите видео онлайн

"Ти"

Интересно, что эта песня в 2019 вышла на двух языках – украинском и русском. Однако певец снял клип именно на украинский вариант и создал настоящий фильм.

MELOVIN – "Ти": смотрите видео онлайн

"Вітрила"

Романтическая композиция стала одним из самых больших хитов MELOVIN. Она часто звучит на свадьбах, ведь стала гимном влюбленных.

MELOVIN – "Вітрила": смотрите видео онлайн

"І кров кипить"

Композиция доводит слушателей до мурашек и комаров в горле. А в клипе есть множество символов, которые не понять с первого раза.

MELOVIN – "І кров кипить": смотрите видео онлайн

"Вбиваєш мене"

Видео на этот сингл снимали в заброшенных подземных тоннелях Киева. Это mood video - то есть интерпретация песни самим MELOVIN.

MELOVIN – "Вбиваєш мене": смотрите видео онлайн

"Обиратиму себе"

Эту песню артист написал вместе с Александрой Клименко (более известной как iSKra) на проекте "Невероятные дуэты". Она стала вирусной в тиктоке еще до официального релиза.

MELOVIN и iSKra – "Обиратиму себе": слушайте онлайн

"Я горю не згораю"

Это одна из самых новых песен артиста, который впервые прозвучал на его на его концерте во Львове по случаю 10-летия карьеры. Певец назвал песню экспериментальной – она является шагом в новое звучание.

MELOVIN – "Я горю не згораю": смотрите видео онлайн