Найперший концерт відбувся у Львові у четвер, 6 листопада. MELOVIN виступив на сцені Malevich Concert Arena – на заході побували журналісти 24 Каналу.

MELOVIN розпочав концерт з одного зі своїх останніх хітів – "Тормоз чи на газ". Наступною шанувальники мали нагоду почути пісню, яка прозвучала на тогорічному Нацвідборі до Євробачення – Dreamer.

На концерті панувала неймовірна атмосфера, MELOVIN підкорював публіку своїм вокалом і виконанням пісень, а публіка із захватом підспівувала й підтанцьовувала. Артист влаштував справжнє шоу.

Я вважаю, що на часі все: і любов, і дружба, і допомога, і донати, і музика, і все, що ви робите з усім серцем і душею. Допоки в лавах ЗСУ хлопці й дівчата боронять Україну – на часі все. Ніколи не обмежуйте себе, хто б вам що не казав. Продовжуйте жити. Життя унікальне, воно таке маленьке і крихке. Воно може обірватись в одну секунду. Бажаю кожному продовжувати жити, ₴

– сказав MELOVIN зі сцени.

Перед виступом MELOVIN оголосив конкурс: його фани мали заспівати уривок пісні й викласти відео в мережу. Згодом артист з шанувальниками обирав того або ту, хто був найкращим – ця людина матиме можливість виступити з ним на сцені. У Львові цей шанс отримала юна дівчина на ім'я Віталіна.

На виступі пролунали незабутні хіти MELOVIN: Wonder, Under the Ladder, "Ти", "З тобою, зі мною, і годі", Dance With The Devil, "Вітрила" та багато інших.

Це одна з небагатьох пісень у шоубізнесі, коли я не вклав жодної копійки в промо. Промо – це ви. Я відчував, що це хіт, але не думав, що настільки. Особливо, коли вперше побачив по 40 тисяч відео в тіктоці й десятки повідомлень у діректі,

– сказав виконавець перед піснею "Обиратиму себе".

Також на концерті у Львові MELOVIN уперше наживо заспівав прем'єрний трек – "Я горю не згораю".

Це відверта історія про пристрасть і любов, що не минає навіть після розставання. Пісня стала частиною нового альбому MRoom13, який вийде 13 листопада.

Новий трек є експериментом і крок в інше звучання. Натхненням для цієї роботи стала закоханість.

Мені здається, у кожного є людина, яка попри все надихає горіти, робити божевільні вчинки й віддаватися почуттям. І хоч би що сталося, ти все одно пам'ятаєш цей вогонь. Тому я вирішив зробити пісню не про біль, а про пристрасть, яка стає частиною сили,

– розповів MELOVIN.

У цій роботі кожен може впізнати себе: той стан, коли всередині все палає, але ти все одно продовжуєш йти вперед.