24 Канал склав добірку нових треків від українських артистів. Слухайте й поповнюйте свій плейлист!

YAKTAK

YAKTAK повернувся з новим релізом після паузи. Артист презентував трек "Залишила" – не про кохання у класичному сенсі, а про той стан, коли людина залишається в тобі без дозволу і без попередження.

Golubenko

Golubenko випустив пісню "Твої слова". Вона про те, коли людина так глибоко входить у життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де вона. Співак також презентував відео, зняте одним кадром.

Маша Кондратенко і Кажанна

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2025 Маша Кондратенко запустила інстаграм-проєкт "Пісня за годину". Першою гостею стала Кажанна, артистки записали трек "Молода і хижа".

Суть проєкту полягає в тому, що Кондратенко разом з відомими українськими артистами створює демоверсії пісень лише за годину.

Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саундпродюсером Ромою вирішили написати демку за годину – просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо і що народиться без довгих роздумів – лише з першої емоції. І в нас почало виходити. Тоді я зрозуміла, що це може стати окремим проєктом, який я можу створювати разом зі своїми улюбленими саундпродюсерами,

– розповіла Маша.

MELOVIN

MELOVIN запрем'єрив сингл "не маю права". У тексті артист відобразив власну історію, яка знайома багатьом: боротьба з внутрішнім голосом, страхами й тиском суспільства.

Я писав цю пісню в момент, коли дуже чітко зрозумів: найстрашніше – це зрадити себе. Ми часто дозволяємо страхам говорити голосніше за нас. Але правда в тому, що ми вже сильніші, ніж думаємо. І ця пісня – нагадування: ти маєш право не здаватися і жити так, як відчуваєш,

– каже він.

Важливою частиною релізу стала соціальна кампанія MELOVIN з alyona alyona, Оленою Тополею та Lida Lee. У центрі проєкту – їхній досвід та особисті історії про право бути собою, попри тиск, цькування і страх.

Артем Пивоваров і Hensonn

Артем Пивоваров презентував колаборацію з українським продюсером та артистом Hensonn. Вони випустили альбом POP PHONK, в який входить 10 реміксованих інструментальних версій хітів Пивоварова.

Я вдячний Hensonn за phonk-інтерпретації моїх пісень. Як на мене, це вдалий експеримент, що поєднав сучасну попмузику і танцювальні біти з атмосферним звучанням. Цей альбом може стати саундтреком до будь-якого заняття залежно від бачення слухача,

– зазначив Артем.

NICOLE

Молода співачка NICOLE представила трек "Хто я?" – про внутрішні трансформації та пошук свого місця у світі. Це відверта розмова із собою, яка відгукнеться кожному підлітку, який хоч раз у житті відчував тиск через очікування або страх перед майбутнім.

Ця пісня про момент, коли ти вперше усвідомлюєш: твоє життя – це твоя відповідальність. Це лякає і водночас дає неймовірну силу. Ти нарешті наважуєшся чесно запитати себе: "Хто я насправді?". Ця пісня – мій дозвіл собі бути різною, сумніватися і шукати власну правду,

– коментує прем'єру NICOLE.

ALEKSEEV

ALEKSEEV випустив композицію "Кораблі". Вона про внутрішні пошуки, сумніви та надію, що не згасає навіть у найтемніші часи. Ця пісня повертає слухачів до впізнаваного романтичного образу співака.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва вразили фанів першим англомовним треком – FEEL THE HEAT. Артистка також представила відеороботу, режисером якої став Руслан Махов.

FEEL THE HEAT – це пісня, в якій є все, що мене драйвить і надихає: емоції, пристрасть, сексуальність. Але водночас для мене було важливо, щоб у ній відчувалася сила, талант, культура і краса нашої нації,

– зізналась Дорофєєва.

Kalush Orchestra і NASTYA SEMCHUK

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra записали спільний сингл з NASTYA SEMCHUK, який отримав назву "Три хвилини". Артисти також презентували кліп, який знімали в Івано-Франківську.

Іноді достатньо кількох хвилин, щоб відчути цілий спектр емоцій – від спокою до внутрішнього вибуху. Саме це ми намагалися передати в "Три хвилини". Співпраця з NASTYA SEMCHUK стала для нас дуже органічною. Вона тонко відчуває музику і привнесла у трек свою щирість та емоційну глибину. Цей фіт про справжню синергію, коли різні стилі зливаються в один потужний вайб,

– розповіли учасники гурту.

