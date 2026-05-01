SadSvit (справжнє ім'я – Богдан Розвадовський) зібрав аншлаг в одному з найбільших концертних майданчиків Львова – "Малевичі". 24 Канал теж побував на концерті й далі розповість, яким був цей вечір.

Теж цікаво Хор "Гомін" виконав легендарний "Водограй" Івасюка біля Ніагарського водоспаду

Яким був перший концерт туру "Місце сили"?

Сьогодні, 1 травня, SadSvit виповнюється 22 роки. На початку повномасштабної війни він виїхав за кордон, кілька років жив в Європі, але зараз повернувся в Україну, бо відчуває, що саме тут його місце сили. Його пісні весь цей час вірусились в тіктоці, в грі S.T.A.L.K.E.R., а тепер Богдан вперше наживо виконує їх для українських шанувальників. І на ці концерти вони чекали майже 5 років.

Задовго до початку концерту фани вишикувалися в чергу, щоб першими зайти в зал і бути якомога ближче до сцени, де улюблений виконавець наживо виконає треки, які знають мільйони, – "Касета", "Силуети", "Молодість".

Із перших нот публіка з захопленням спостерігала за SadSvit та співала разом із ним. Разом із музикантами артист дарував публіці неймовірно теплі емоції. На сцені він був щирим, справжнім, як і в текстах.

Серед запрошених гостей вечора була Do Sliz, дует з якою вже давно обожнює публіка. На сцені між артистами панувала ніжність та чуттєвість.

Усі виступи SadSvit мають благодійну мету. Перебуваючи за кордоном, він постійно долучався до допомоги українським захисникам, продовжує робити це досі. У Львові просто на сцені Богдан малював картину, яку потім продали на благодійному аукціоні. Також серед лотів того вечора була гітара SadSvit, за яку виручили понад 60 тисяч гривень, які також передадуть на допомогу Силам Оборони України.

Багато шанувальників не змогли потрапити на концерт, адже квитки розкупили за лічені дні. Зі сцени SadSvit повідомив, що вже зовсім скоро у Львові відбудеться ще один виступ, щоб ще більше людей об'єдналися на кілька годин улюбленою музикою та відчули, що вони не самі.

Де ще виступатиме SadSvit?

1 травня, у день свого 22-річчя, виконавець зіграє концерт у Києві. Квитки на цей виступ без прогрівів і додаткового шуму розкупили менш ніж за 3 доби. Тому команда вирішила створити ще одну подію. 29 травня у Києві відбудеться велике лайв-шоу SadSvit, яке збере тисячі людей в одному просторі.

Шоу пройде у великому павільйоні Кіностудії імені Олександра Довженка – просторі, де зазвичай відбуваються рейви, перформанси та фестивалі. Це буде 100% благодійний концерт. Увесь дохід буде передано на Сили Оборони України.

SadSvit виступить й в інших українських містах:

8 травня – Миколаїв, Концерт-хол "Юність";

9 травня – Одеса, Louder Hub;

13 травня – Харків, Loft Stage;

22 травня – Тернопіль, Na Пошті;

23 травня – Вінниця, PIROGOV SKY;

24 травня – Хмельницький, Філармонія;

26 травня – Рівне, Міський Палац Культури;

6 червня – Івано-Франківськ, Палац Потоцьких.

Якщо ви ще не придбали квитки, то варто поспішити, адже майже у всіх містах уже sold out.