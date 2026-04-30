Офіційний реліз відбувся 30 квітня, і разом із піснею одразу з'явився кліп, який допомагає глибше зрозуміти її ідею. Відеороботу DOROFEEVA опублікувала на власному ютуб-каналі.

Пісня звучить енергійно, сучасно і дуже емоційно. Але для Наді Дорофєєвої це не просто новий реліз. У коментарі ТСН вона пояснила, що зараз думає не тільки про себе як артистку, а й про те, як через музику показати Україну світу. Їй важливо, щоб нашу країну бачили не лише через війну, фольклор чи спорт, а як стильну і сучасну частину світової попкультури.

FEEL THE HEAT – це пісня, в якій є все, що мене драйвить і надихає: емоції, пристрасть, сексуальність. Але водночас для мене було важливо, щоб у ній відчувалася сила, талант, культура і краса нашої нації,

– зазначила виконавиця.

Цікавий момент є в дропі треку – там можна почути мотив гопака. Ідея з'явилася спонтанно: Надя просто згадала цю мелодію і наспівала її, а її співавтор Міша Кацурін допоміг оформити це у звучання пісні.

У той момент ми зрозуміли, що знайшли саме те, що шукали: спосіб переосмислити український культурний код мовою сучасної попмузики. Після цього ми увімкнули відео легендарного ансамблю Вірського: сила, енергія та емоції – усе, що робить гопак таким унікальним, живе в кожному їхньому русі. І саме це можна побачити та відчути в кліпі, до якого ми запросили танцівників ансамблю,

– додала Дорофєєва.

У самій відеороботі багато символів. Там є і традиційні речі – рушник, намисто, ліжник, фрагменти того ж гопака. Але поруч із цим показана і сучасність: наприклад, ветеран із протезом – як символ досвіду війни та сили, і жінка в "чоловічому" образі – як відображення того, як сьогодні жінки беруть на себе нові ролі.

Кожен персонаж відео як узагальнений образ сучасної України. Кожен образ – окремий стан: вразливість, впевненість, боротьба, єдність. Разом це формує обличчя сучасної України, яка продовжує рухатися, трансформуватися та жити – попри все,

– йдеться в описі до кліпу.

Що відомо про творчий шлях Наді Дорофєєвої?

Надія почала займатися музикою ще в дитинстві – з 10 років вона співала, виступала на конкурсах і згодом взяла участь у шоу "Караоке на майдані" та "Шанс", де заявила про себе ширшій аудиторії.

Згодом артистка стала учасницею гурту "М. Ч. С.", після якого вирішила розвиватися самостійно. Водночас найбільшу популярність Дорофєєва здобула в дуеті "Время и Стекло" разом із Позитивом. Саме тоді вийшли їхні відомі хіти – "Имя 505", "На стиле", "Навернопотомучто". У 2020 році гурт розпався, випустивши останню пісню Last Dance.

Після цього співачка почала сольну кар'єру під ім'ям DOROFEEVA. Першим кроком став кліп на пісню gorit, а згодом з'явилися й інші популярні треки – "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "Японія" та інші.