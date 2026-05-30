У результаті для учнів 11 класу Нікопольського ліцею №4 записали велике відео-привітання, яке вже встигло розчулити українців у соцмережах. Майже 40-хвилинний ролик опублікували на ютуб-каналі Vasylyna Klim. Авторка підкреслила, що це відео вкотре стало доказом: для українців немає нічого неможливого.

Як випускники з Нікополя отримали особливе привітання

21 травня фотографиня Василина Кліманова розповіла, що її мама Оксана Віталіївна працює вчителькою та є класною керівницею 11 класу Ліцею №4 Нікопольської міської ради. Через постійні обстріли та війну в місті вже кілька років немає можливості провести повноцінний випускний. Попри це вчителька дуже хотіла подарувати своїм учням хоча б частинку свята та підготувала для них відеопривітання від дирекції, вчителів і рідних.

Однак жінка мала ще одну мрію – щоб до привітань долучилися українські знаменитості. Її донька вирішила звернутися по допомогу до користувачів Threads, і вже за кілька годин допис став вірусним. Українці активно підтримали історію в соцмережах. Публікація зібрала понад 26 тисяч вподобайок, тисячі коментарів і репостів. Саме завдяки цьому про прохання Василини дізналися відомі люди, які вирішили долучитися до привітання випускників.

Допис Василини Кліманової та коментарі під ним від зірок / Скриншоти з Threads

Вже 29 травня Василина опублікувала готовий ролик, у якому випускників привітали десятки відомих українців. Серед них – Павло Зібров, Альона Омаргалієва, alyona alyona, Юлія Юріна, Надя Дорофєєва, Lida Lee, YAKTAK, Пилип Коляденко, Валерій Харчишин та інші виконавці.

До ініціативи також долучилися телеведучі, коміки, актори, військові та громадські діячі. Зокрема, свої відеозвернення записали Анатолій Анатоліч, Маша Єфросиніна, Григорій Решетнік, Михайло Лебіга, Артем Дамницький, відомий учитель Руслан Циганков і багато інших.

Ми з вами зробили неможливе. Коли я писала той допис у Threads, я просто хотіла подарувати трохи радості своїй мамі та її незламним випускникам із Нікопольського ліцею №4. Дітям, у яких війна забрала звичайне шкільне життя, випускні вечори та спокійні ранки. Але те, що сталося далі, – це неймовірно. Сила Threads і ваша шалена підтримка створили справжнє диво,

– написала Василина Кліманова і зізналася, що під час монтажу ролика плакала.

Вчителька Оксана Віталіївна також писала, що ініціатива доньки та підтримка українських зірок зворушили її до сліз.

Привітання відомих українців для випускників Нікопольського ліцею №4: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще одну історію з Threads, яка зворушила користувачів. Дар'я Слєсаренко повідомила, що її весільне вбрання назавжди залишилася в ТРЦ "Квадрат", який зруйнувала російська масована атака на Київ. До весілля залишалося менш як 20 днів, тому втрата стала для неї дуже болючою.

Після допису дівчини мережа активно відреагувала: користувачі пропонували їй власні святкові сукні та писали слова підтримки. До допомоги також долучилися бізнеси – вони пропонували взуття, аксесуари та інші весільні подарунки.

Історія стала ще одним прикладом того, як українці об'єднуються, щоб підтримати одне одного у складні моменти.