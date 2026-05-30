В результате для учеников 11 класса Никопольского лицея №4 записали большое видео-поздравление, которое уже успело умилить украинцев в соцсетях. Почти 40-минутный ролик опубликовали на ютуб-канале Vasylyna Klim. Автор подчеркнула, что это видео в очередной раз стало доказательством: для украинцев нет ничего невозможного.

Как выпускники из Никополя получили особое поздравление

21 мая фотограф Василиса Климанова рассказала, что ее мама Оксана Витальевна работает учительницей и является классным руководителем 11 класса Лицея №4 Никопольского городского совета. Из-за постоянных обстрелов и войны в городе уже несколько лет нет возможности провести полноценный выпускной. Несмотря на это учительница очень хотела подарить своим ученикам хотя бы частичку праздника и подготовила для них видеопоздравление от дирекции, учителей и родных.

Однако женщина имела еще одну мечту – чтобы к поздравлениям присоединились украинские знаменитости. Ее дочь решила обратиться за помощью к пользователям Threads, и уже через несколько часов сообщение стало вирусным. Украинцы активно поддержали историю в соцсетях. Публикация собрала более 26 тысяч лайков, тысячи комментариев и репостов. Именно благодаря этому о просьбе Василисы узнали известные люди, которые решили присоединиться к поздравлению выпускников.

Сообщение Василисы Климановой и комментарии под ним от звезд / Скриншоты с Threads

Уже 29 мая Василиса опубликовала готовый ролик, в котором выпускников поздравили десятки известных украинцев. Среди них – Павел Зибров, Алена Омаргалиева, alyona alyona, Юлия Юрина, Надя Дорофеева, Lida Lee, YAKTAK, Филипп Коляденко, Валерий Харчишин и другие исполнители.

К инициативе также присоединились телеведущие, комики, актеры, военные и общественные деятели. В частности, свои видеообращения записали Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина, Григорий Решетник, Михаил Лебига, Артем Дамницкий, известный учитель Руслан Цыганков и многие другие.

Мы с вами сделали невозможное. Когда я писала то сообщение в Threads, я просто хотела подарить немного радости своей маме и ее несокрушимым выпускникам из Никопольского лицея №4. Детям, у которых война забрала обычную школьную жизнь, выпускные вечера и спокойные утренники. Но то, что произошло дальше, – это невероятно. Сила Threads и ваша безумная поддержка сотворили настоящее чудо,

– написала Василиса Климанова и призналась, что во время монтажа ролика плакала.

Учительница Оксана Витальевна также писала, что инициатива дочери и поддержка украинских звезд тронули ее до слез.

Поздравление известных украинцев для выпускников Никопольского лицея №4: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее мы рассказывали о еще одной истории с Threads, которая растрогала пользователей. Дарья Слесаренко сообщила, что ее свадебный наряд навсегда осталась в ТРЦ "Квадрат", который разрушила российская массированная атака на Киев. До свадьбы оставалось менее 20 дней, поэтому потеря стала для нее очень болезненной.

После сообщения девушки сеть активно отреагировала: пользователи предлагали ей собственные праздничные платья и писали слова поддержки. К помощи также присоединились бизнесы – они предлагали обувь, аксессуары и другие свадебные подарки.

История стала еще одним примером того, как украинцы объединяются, чтобы поддержать друг друга в сложные моменты.