24 Канал составил подборку новых треков от украинских артистов. Слушайте и пополняйте свой плейлист!

YAKTAK

YAKTAK вернулся с новым релизом после паузы. Артист представил трек "Оставила" – не о любви в классическом смысле, а о том состоянии, когда человек остается в тебе без разрешения и без предупреждения.

Golubenko

Golubenko выпустил песню "Твои слова". Она о том, когда человек так глубоко входит в жизнь, что уже не понятно, где ты, а где она. Певец также презентовал видео, снято одним кадром.

Маша Кондратенко и Кажанна

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко запустила инстаграм-проект "Песня за час". Первой гостьей стала Кажанна, артистки записали трек "Молодая и хищная".

Суть проекта заключается в том, что Кондратенко вместе с известными украинскими артистами создает демоверсии песен всего за час.

Идея возникла спонтанно. Мы с моим саунд-продюсером Ромой решили написать демку за час – просто как челлендж. Нам стало интересно, возможно ли это вообще и что родится без долгих размышлений – только с первой эмоции. И у нас начало получаться. Тогда я поняла, что это может стать отдельным проектом, который я могу создавать вместе со своими любимыми саунд-продюсерами,

– рассказала Маша.

MELOVIN

MELOVIN запремьерил сингл "не имею права". В тексте артист отразил собственную историю, которая знакома многим: борьба с внутренним голосом, страхами и давлением общества.

Я писал эту песню в момент, когда очень четко понял: самое страшное – это предать себя. Мы часто позволяем страхам говорить громче нас. Но правда в том, что мы уже сильнее, чем думаем. И эта песня – напоминание: ты имеешь право не сдаваться и жить так, как чувствуешь,

– говорит он.

Важной частью релиза стала социальная кампания MELOVIN с alyona alyona, Еленой Тополей и Lida Lee. В центре проекта – их опыт и личные истории о праве быть собой, несмотря на давление, травли и страх.

Артем Пивоваров и Hensonn

Артем Пивоваров представил коллаборацию с украинским продюсером и артистом Hensonn. Они выпустили альбом POP PHONK, в который входит 10 ремиксированных инструментальных версий хитов Пивоварова.

Я благодарен Hensonn за phonk-интерпретации моих песен. Как по мне, это удачный эксперимент, соединивший современную поп-музыку и танцевальные биты с атмосферным звучанием. Этот альбом может стать саундтреком к любому занятию в зависимости от видения слушателя,

– отметил Артем.

NICOLE

Молодая певица NICOLE представила трек "Кто я?" – о внутренних трансформациях и поиске своего места в мире. Это откровенный разговор с собой, который откликнется каждому подростку, который хоть раз в жизни испытывал давление из-за ожиданий или страха перед будущим.

Эта песня о моменте, когда ты впервые осознаешь: твоя жизнь – это твоя ответственность. Это пугает и одновременно дает невероятную силу. Ты наконец решаешься честно спросить себя: "Кто я на самом деле?". Эта песня – мое разрешение себе быть разной, сомневаться и искать собственную правду,

– комментирует премьеру NICOLE.

ALEKSEEV

ALEKSEEV выпустил композицию "Корабли". Она о внутренних поисках, сомнених и надежде, что не угасает даже в самые темные времена. Эта песня возвращает слушателей к узнаваемому романтическому образу певца.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева поразили фанов первым англоязычным треком – FEEL THE HEAT. Артистка также представила видеоработу, режиссером которой стал Руслан Махов.

FEEL THE HEAT – это песня, в которой есть все, что меня драйвит и вдохновляет: эмоции, страсть, сексуальность. Но в то же время для меня было важно, чтобы в ней чувствовалась сила, талант, культура и красота нашей нации,

– призналась Дорофеева.

Kalush Orchestra и NASTYA SEMCHUK

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra записали совместный сингл с NASTYA SEMCHUK, который получил название "Три минуты". Артисты также презентовали клип, который снимали в Ивано-Франковске.

Иногда достаточно нескольких минут, чтобы почувствовать целый спектр эмоций – от спокойствия до внутреннего взрыва. Именно это мы пытались передать в "Три минуты". Сотрудничество с NASTYA SEMCHUK стало для нас очень органичным. Она тонко чувствует музыку и привнесла в трек свою искренность и эмоциональную глубину. Этот фит о настоящей синергии, когда разные стили сливаются в один мощный вайб,

– рассказали участники группы.

