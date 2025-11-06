Про це Alena Omargalieva повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає 24 Канал. Деталей концерту вона наразі не розкрила.
Це буде велика подія, яку ми всі чекали – нове звучання, нові емоції, нова я. Поки не розкриваю всіх секретів, але обіцяю – ви будете здивовані,
– написала співачка.
Концерт Alena Omargalieva в Палаці спорту / Фото з інстаграму співачки
У коментарях під дописом артистку підтримали її колеги: Злата Огнєвіч, MamaRika, Ольга Цибульська, TAYANNA.
Як зазначається на сайті Kontramarka, глядачі побачать Alena Omargalieva у новому амплуа. Команда співачки готує для шоу ексклюзивні костюми та хореографічні постановки, що вразять відвідувачів концерту. Також будуть запрошені гості, однак їхні імена поки не розголошують.
Що відомо про кар'єру Alena Omargalieva?
Alena Omargalieva з дитинства займалась музикою. Вона брала участь у конкурсах, виступала у різних гуртах. У 2009 році на фестивалі "Чорноморські ігри" розділила титул "Кращий жіночий r'n'b-вокал України" з Мікою Ньютон.
У тому ж році співачка познайомилась з Тамерланом. У 2009 році вони створили дует TamerlanAlena. Серед найвідоміших пісень колективу: "Хочу с тобой", "Я буду", "Потоки ветра", "Не смотри назад".
Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан став на захист України, а Alena Omargalieva розпочала сольну кар'єру.
Проте 4 червня 2025 році, під час сольного концерту Alena Omargalieva в Origin Stage, вона вперше за довгий час виступила на сцені разом із Тамерланом. Артисти виконали пісню "Покопокохай".