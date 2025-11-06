Про це Alena Omargalieva повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає 24 Канал. Деталей концерту вона наразі не розкрила.

Не пропустіть 10 років на сцені: MELOVIN їде до Львова з масштабним концертним шоу

Це буде велика подія, яку ми всі чекали – нове звучання, нові емоції, нова я. Поки не розкриваю всіх секретів, але обіцяю – ви будете здивовані,

– написала співачка.

Концерт Alena Omargalieva в Палаці спорту / Фото з інстаграму співачки

У коментарях під дописом артистку підтримали її колеги: Злата Огнєвіч, MamaRika, Ольга Цибульська, TAYANNA.

Як зазначається на сайті Kontramarka, глядачі побачать Alena Omargalieva у новому амплуа. Команда співачки готує для шоу ексклюзивні костюми та хореографічні постановки, що вразять відвідувачів концерту. Також будуть запрошені гості, однак їхні імена поки не розголошують.

Важливо! Квитки на концерт Alena Omargalieva у Палаці спорту можна придбати за посиланням.

Що відомо про кар'єру Alena Omargalieva?