Шоу MELOVIN стане одним з найочікуваніших концертів цієї осені. 24 Канал розповість, чим буде особливий цей виступ, скільки коштують квитки та де їх придбати.

Теж цікаво Музика, що пробирає до мурах: KADNAY їде з концертом до Львова

Цей концерт стане символічною подорожжю MELOVIN шляхом, який він пройшов від перемоги на "Х-факторі»"до статусу одного з найяскравіших артистів сучасної української сцени.

Саме під час львівського концерту MELOVIN вперше виконає пісню, прем'єра якої запланована на цей день. На глядачів чекатиме нове концертне шоу, виконання пісень із майбутнього альбому MRoom13, запланованого на листопад, і емоційна атмосфера, за яку шанувальники так люблять виконавця.

Коли відбудеться концерт: 6 листопада о 19:00

Локація: Malevich Concert Arena

Квитки: від 590 гривень



MELOVIN дасть концерт у Львові / Фото пресслужби

MELOVIN випустив трек з alyona alyona

"У нас відбулася синергія одразу", — так про спільну роботу кажуть MELOVIN та alyona alyona. Розмови про дует точилися давно, але саме зараз артисти об’єднали свої творчі світи й створили трек, який надихає та пробирає до мурах.

"Не схожі" – це не просто слова. Це про те, що кожен має право любити, відчувати й бути собою. Кожен обирає свій шлях, а той, хто поруч, обов’язково зрозуміє його і стане крилом у житті.

MELOVIN & alyona alyona: дивіться відео онлайн

Почути "Не схожі" наживо можна буде зовсім скоро – 5 грудня на великому сольному концерті MELOVIN у Stereo Plaza, а вже 20 грудня дует знову заспіває пісню на головному різдвяному шоу країни – "Наймузичніша ялинка країни" у Палаці спорту.